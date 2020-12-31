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Ekonomi Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı
Ekonomi

Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:15:05 -
Bankacılık sektörünün kredi hacmi azaldı

İSTANBUL (AA) - Bankacılık sektörünün kredi hacmi, geçen hafta 15 milyar 317 milyon lira azalarak 3 trilyon 593 milyar 597 milyon liraya indi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 25 Aralık ile biten haftada 15 milyar 317 milyon lira düşüş gösterdi. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 3 trilyon 608 milyar 914 milyon liradan 3 trilyon 593 milyar 597 milyon liraya geriledi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil), geçen hafta 37 milyar 990 milyon lira azaldı. Söz konusu haftada yüzde 1,1 gerileyen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 3 trilyon 490 milyar 407 milyon lira oldu.

- Tüketici kredileri arttı


Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 25 Aralık ile biten haftada 1 milyar 89 milyon lira artarak 674 milyar 897 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 278 milyar 405 milyon lirası konut, 11 milyar 585 milyon lirası taşıt ve 384 milyar 906 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 3 milyar 331 milyon lira azalarak 591 milyar 230 milyon lira oldu. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 1,8 artarak 141 milyar 399 milyon liraya çıktı.

Bireysel kredi kartı alacaklarının 63 milyar 319 milyon lirası taksitli, 78 milyar 80 milyon lirası taksitsiz oldu.


- Yasal öz kaynaklar arttı


BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 25 Aralık itibarıyla bir önceki haftaya göre 953 milyon lira azalarak 150 milyar 277 milyon liraya düştü. Söz konusu takipteki alacakların 109 milyar 955 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 3 milyar 611 milyon lira artarak 763 milyar 355 milyon lira oldu.

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