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Ekonomi Banka şubesine gitmek tarih oluyor! Yeni dönem başlıyor
Ekonomi

Banka şubesine gitmek tarih oluyor! Yeni dönem başlıyor

Tüketicinin artık banka ile olan ilişkisi tamamen uzaktan olacak. Şubelere gitmenin önündeki yasal tek engel olan hesap açma ve kapama işlemleri de 1 Mart’tan itibaren artık dijital olarak yapılabilecek. Böylece bir yandan şubeye gidip zaman kaybetmek sona ererken bir yandan da gereksiz israf yapılmayacak.

Yeniakit Publisher
2021-02-11 10:59:00 -
Banka şubesine gitmek tarih oluyor! Yeni dönem başlıyor

Bankacılık sisteminde müşteri ediniminin dışında her türlü işlem dijital ortamda yapılabilir durumda. Mevzuatta olmayan tek şey uzaktan müşteri edinimiydi. Mart ayında başlayacak düzenleme ile artık bankacılık tamamen gelen düzenleme ile halihazırda aradaki kurye veya hiçbir insan faktörü olmayacak şekilde bu da yapılabilecek.

Görüntülü görüşme ile müşteri olunabilecek veya banka şubesine gidilmesine gerek kalınmayacak. Bankalar bir süredir hesap açma işlemlerini kurye ile de yapıyorlardı. Ancak bu yöntem de hem zaman hem de kağıt israfıydı.

Tek şart 18 yaşından büyük olmak

1 Mart'ta finansal sistemde köklü bir değişim yaratacak olan sistemde müşteriler ilk defa "Kimlik Tespiti" ve "Sözleşme" yapılması aşamasında süreci tamamen dijital ortamda başlayarak dijital ortamda bitirebilecek. Islak imza ve fiziki kimlik doğrulama zorunluluğunun ortadan kalkmasıyla birlikte dakikalar içinde banka müşterisi olmanın yolu da açılmış olacak. Tek şart 18 yaşını doldurmuş olmak.

OCR ve NFC uygulamaları kritik

İşlemlerin güvenli, hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirilmesi için adımlar ise bankanın sistemine entegre edilen altyapı sayesinde kullanıcı görüşme talebi göndermesiyle başlıyor. Talebi yapan müşteri sırası geldiğinde müşteri temsilcisi ile görüntülü görüşmeye başlıyor. Bağlantı sırasında kimlik doğrulama işlemleri için kameraya erişim izni isteniyor. Müşteri izni verdikten sonra müşteri temsilcisi ile kamera aracılığıyla görüntülü görüşebiliyor. Bu süreçte müşteri temsilcisi; fotoğraf çekme, video kaydetme gibi özelliklerini kullanarak kimlik doğrulama adımlarını tamamlıyor. Kimlik doğrulama, gerçeklik kontrolü, OCR, NFC ve hologram okuma ise bu sistemin en önemli teknolojik güvenlik ayarları.

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