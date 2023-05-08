Banka hisselerini bekleyen ağır tehlike!

Bankacılık krizi ve JPMorgan tarafından iflas eden First Republic Bank'ın satın alınmasının ardından ABD bankacılık hisseleri endişe veren bir teknik seviyeye doğru geriliyor.

ABD’deki en büyük halka açık bankaları izleyen S&P 500 Financial Index 2007 zirve seviyesinin altına gerilemek üzere.

2008 finans krizi sonrası söz konusu zirveye on yılı aşkın bir dönemde gelebilen endeks Ocak 2021’den bu yana 2007’deki 517 puanlık zirvenin üzerinde seyrediyordu.

Hedge fonu Roppel Capital Management’ın kurucusu Jim Roppel’e göre bu eşiğin kırılması daha genel anlamdaki hisse senedi piyasası için kaygı verici bir sinyal olacak. Bloomberght'nin haberine göre, uzun bir dönemdir hisse iyimser olan ancak son dönemde yatırımlarını ağırlıkla nakite yönlendiren Roppel “Eğer bankacılık hisseleri düşüyorsa boğa piyasası söz konusu olmaz” yorumunu yaptı.

JPMorgan’ın First Republic Bank’ı satın alması sonrası ABD bölgesel bankacılık hisselerinde geçtiğimiz hafta sert hareketler yaşanmış, PacWest Bancorp yüzde 43, Western Alliance Bancorp ise yüzde 27 haftalık düşüş kaydetmişti.

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