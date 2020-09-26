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Aktüel Bangladeş'ten uluslararası topluma Arakan krizinde daha etkili rol oynaması çağrısı
Aktüel

Bangladeş'ten uluslararası topluma Arakan krizinde daha etkili rol oynaması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-26 21:39:32 -
Bangladeş'ten uluslararası topluma Arakan krizinde daha etkili rol oynaması çağrısı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Bangladeş Başbakanı Şeyh Hasina, Birleşmiş Milletler'e (BM), Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) konusundaki krizin çözümünde daha etkili rol oynaması çağrısı yaptı.

Hasina, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan BM 75. Genel Kuruluna video mesajla hitap etti.

Myanmar'dan kaçarak Bangladeş'e sığınan 1,1 milyondan fazla Arakanlı Müslümanın durumuna dikkati çeken Hasina, Myanmar'ın Arakan eyaletindeki krizinin üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen, hiçbir Arakanlı'nın tekrar evine dönemediğini söyledi.

"Sorunu Myanmar yarattı ve ve çözümü de Myanmar bulmak zorunda." diyen Hasina, "Uluslararası topluma krizin çözümünde daha etkili rol oynaması çağrısı yapıyorum." ifadesini kullandı.

- Arakanlı Müslümanlara etnik temizlik

Arakan'da 2012'de Budistler ile Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti.

Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler, kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bine ulaştı. Uluslararası insan hakları kuruluşları, yayınladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.

Ontario Uluslararası Kalkınma Ajansının Ağustos 2018'de yayımladığı rapora göre, 25 Ağustos 2017'den bu yana en az 24 bin Arakanlı Müslüman, Myanmar ordusu tarafından öldürüldü. 34 binden fazla Arakanlı Müslüman ateşe atılırken, 114 bin civarında kişi de fiziksel şiddet gördü.

Rapora göre, ordu mensupları 18 bin kadına tecavüz etti.

BM ve uluslararası insan hakları örgütleri, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddeti "etnik temizlik" ya da "soykırım" olarak adlandırıyor.




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