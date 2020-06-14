Bangladeş'te son 24 saatte 3 bin 141, Filipinler'de 539 yeni Kovid-19 vakası görüldü

ANKARA (AA) - Bangladeş’te son 24 saatte 3 bin 141 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildi.



"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Bangladeş'te son bir günde görülen 3 bin 141 vaka ile toplam vaka sayısı 87 bin 520’ye ulaştı.

Ülkede son 24 saatte salgın dolayısıyla 32 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar hayatını kaybedenlerin sayısı 1171’e yükseldi.



Bangladeş, Kovid-19 vaka sayısında salgının ortaya çıktığı Çin’i geride bıraktı.

- Filipinler'de 539 Kovid-19 vakası görüldü

Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede bir günde 14 kişi hayatını kaybetti, 539 yeni vaka saptandı.

Toplam ölü sayısının 1088’e ulaştığı ülkede, toplam vaka sayısı ise 25 bin 930'a çıktı.

Filipinler'de şimdiye kadar 5 bin 954 kişi de Kovid-19'dan iyileşti.











