  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu:
Aktüel

Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu:

"Türkiye'yi salgına karşı yüksek başarısı ve başlattığı insani girişim için tebrik ediyorum. Aralarında Bangladeş'in de bulunduğu 140 ülkeye tıbbi yardım yapıldı" - "Bangladeş, uluslararası alanda kalkınma mucizesi olarak görülüyor. Bugün dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerindeniz. Dünya Bankasına göre büyüme açısından Asya'da ikinci, dünyada ise beşinci sıradayız"

Yeniakit Publisher
2020-12-23 11:19:43 -
Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu:

ANKARA (AA) - Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı ülkelere yaptığı yardımlardan övgüyle söz ederek "Türkiye'yi salgına karşı yüksek başarısı ve başlattığı insani girişim için tebrik ediyorum. Aralarında Bangladeş'in de bulunduğu 140 ülkeye tıbbi yardım yapıldı." diye konuştu.

Momen, resmi ziyaret ve büyükelçilik açılışı için Bangladeş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Dakka'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı öncesi yapılan görüşmede iki ülkenin siyasi ve ticari ilişkilerinin yanı sıra yatırım, sosyo ekonomik kalkınma, Kovid-19'la mücadele ve Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) konularının masaya yatırıldığını belirten Momen, 3 ay önce Ankara'da açılışı yapılan Bangladeş Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının ardından iki ülkenin birbirine bir adım daha yaklaştığını söyledi.

Bangladeş'in dış politikasının, ülkenin kurucusu Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın "Herkesle dostluk, kimseye düşmanlık" sözünü temel aldığını söyleyen Momen, "Bangabandhu, bağımsızlık mücadelesinde Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham aldı. Onun 'Herkesle dostluk, kimseye düşmanlık' sözü de Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözüne çok benziyor." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle yaşanan zor günlerin, tüm ülkelerin farklılıklarını bir kenara bırakıp bir araya gelmesiyle aşılacağını belirten Momen, "Bu dönemde, insanlığın ortak sorununa karşı Türkiye ile çalışmaya hazırız. Tecrübelerimizi paylaşmalı ve kamu ile özel kuruluşları aşı çalışmalarında cesaretlendirmeliyiz. Bu açıdan Türkiye'yi salgına karşı yüksek başarısı ve başlattığı insani girişim için tebrik ediyorum. Aralarında Bangladeş'in de bulunduğu 140 ülkeye tıbbi yardım yapıldı. Biz de bu yardımlar kapsamında Türkiye'den medikal ekipman aldık." dedi.

- "Bangladeş kalkınma mucizesi olarak görülüyor"

Momen, Bangladeş'in son yıllarda içine girdiği kalkınma sürecine de değinerek "Bangladeş uluslararası alanda kalkınma mucizesi olarak görülüyor. Bugün dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerindeniz. Dünya Bankasına göre büyüme açısından Asya'da ikinci, dünyada ise beşinci sıradayız." ifadelerini kullandı.

Bangladeş ekonomisinin 2019'da 318 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığına vurgu yapan Momen, "Uluslararası Para Fonuna göre ülkemiz kamu özel iş birliği alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında. Gelinen noktada az gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkeler sınıfına yükseldik." diye konuştu.

Momen, özellikle Rohingya krizi süresince, Türkiye'nin ve Türk halkının Bangladeş'e olan desteğinden dolayı da teşekkür ederek "Türkiye, yıllar boyunca gerçek bir dost ve güvenilir bir arkadaş olduğunu gösterdi." dedi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar
Gündem

Terör tutuklusu Selahattin Demirtaş ile ilgili skandal karar

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Genel Kurulu, terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'la ilgili skandal bir karara imza attı.
Okullar ne zaman tatil olacak?
Eğitim

Okullar ne zaman tatil olacak?

Yüz yüze eğitimen ne zaman geçilecek? Okullar ne zaman ara tatil yapacak? 15 tatili ne zaman olacak? soruları hem öğrenci hem veliler tarafı..
İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?
Ekonomi

İşsizlik maaşı ne kadar? Ne kadar işsizlik parası alırım?

Asgari ücret zammıyla birlikte işsizlik maaşı da zamlanacak. Asgari ücret karının açıklanmasına sayılı günler kala TÜİK, asgari ücret kararı..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay