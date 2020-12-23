Bangladeş Dışişleri Bakanı Momen, Çavuşoğlu'yla ortak basın toplantısında konuştu:

ANKARA (AA) - Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle farklı ülkelere yaptığı yardımlardan övgüyle söz ederek "Türkiye'yi salgına karşı yüksek başarısı ve başlattığı insani girişim için tebrik ediyorum. Aralarında Bangladeş'in de bulunduğu 140 ülkeye tıbbi yardım yapıldı." diye konuştu.

Momen, resmi ziyaret ve büyükelçilik açılışı için Bangladeş'te bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile başkent Dakka'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantı öncesi yapılan görüşmede iki ülkenin siyasi ve ticari ilişkilerinin yanı sıra yatırım, sosyo ekonomik kalkınma, Kovid-19'la mücadele ve Arakanlı Müslümanlar (Rohingya) konularının masaya yatırıldığını belirten Momen, 3 ay önce Ankara'da açılışı yapılan Bangladeş Büyükelçiliğinin yeni hizmet binasının ardından iki ülkenin birbirine bir adım daha yaklaştığını söyledi.

Bangladeş'in dış politikasının, ülkenin kurucusu Bangabandhu Şeyh Mucibur Rahman'ın "Herkesle dostluk, kimseye düşmanlık" sözünü temel aldığını söyleyen Momen, "Bangabandhu, bağımsızlık mücadelesinde Mustafa Kemal Atatürk'ten ilham aldı. Onun 'Herkesle dostluk, kimseye düşmanlık' sözü de Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' sözüne çok benziyor." ifadelerini kullandı.

Salgın nedeniyle yaşanan zor günlerin, tüm ülkelerin farklılıklarını bir kenara bırakıp bir araya gelmesiyle aşılacağını belirten Momen, "Bu dönemde, insanlığın ortak sorununa karşı Türkiye ile çalışmaya hazırız. Tecrübelerimizi paylaşmalı ve kamu ile özel kuruluşları aşı çalışmalarında cesaretlendirmeliyiz. Bu açıdan Türkiye'yi salgına karşı yüksek başarısı ve başlattığı insani girişim için tebrik ediyorum. Aralarında Bangladeş'in de bulunduğu 140 ülkeye tıbbi yardım yapıldı. Biz de bu yardımlar kapsamında Türkiye'den medikal ekipman aldık." dedi.

- "Bangladeş kalkınma mucizesi olarak görülüyor"

Momen, Bangladeş'in son yıllarda içine girdiği kalkınma sürecine de değinerek "Bangladeş uluslararası alanda kalkınma mucizesi olarak görülüyor. Bugün dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerindeniz. Dünya Bankasına göre büyüme açısından Asya'da ikinci, dünyada ise beşinci sıradayız." ifadelerini kullandı.

Bangladeş ekonomisinin 2019'da 318 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaştığına vurgu yapan Momen, "Uluslararası Para Fonuna göre ülkemiz kamu özel iş birliği alanında dünyanın önde gelen ülkeleri arasında. Gelinen noktada az gelişmiş ülkelerden, gelişmekte olan ülkeler sınıfına yükseldik." diye konuştu.

Momen, özellikle Rohingya krizi süresince, Türkiye'nin ve Türk halkının Bangladeş'e olan desteğinden dolayı da teşekkür ederek "Türkiye, yıllar boyunca gerçek bir dost ve güvenilir bir arkadaş olduğunu gösterdi." dedi.



