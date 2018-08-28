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Bandırmaspor Galatasaray'dan oyuncu aldı

Bandırmaspor Baltok, Galatasaray'da forma giyen 21 yaşındaki Doğan Davas'ı kiralık olarak renklerine bağladı.

28 Ağustos 2018 Salı 18:54
Bandırmaspor Galatasaray'dan oyuncu aldı

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bandırmaspor Baltok, transfer döneminin bitimine 3 gün kala Galatasaray’da forma giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Doğan Can Davas’ı renklerine bağlamak için harekete geçmişti. 10 numara mevkiinde oynayan futbolcu için Bandırmaspor transfer komitesi gerekli görüşmeleri gerçekleştirirken, genç oyuncunun 1 yıllıığına kiralanması konusunda anlaşmaya varıldı. 

Bandırmaspor Baltok Yönetim Kurulu toplantısında alınan karar neticesinde Başkan Göksel Karlahan, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile görüştü. Görüşmenin neticesinde iki taraf Doğan Can Davas'ın kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Doğan Can Davas'ın yarın Bandırma'ya gelerek sözleşmeyi imzalayacağı öğrenildi. 

Haber Tarihi: 28 Ağustos 2018 Salı 18:54
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