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Bandırmaspor bağımsız kuruluş tarafından denetlenecek

TFF 2.

13 Eylül 2019 Cuma 17:30
Bandırmaspor bağımsız kuruluş tarafından denetlenecek

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Bandırmaspor’da Basın Sözcüsü Namık Havutça ve Yönetim Kurulu Üyesi Soner Koçoğlu aylık bilgilendirme toplantısı düzenledi.


Bandırmaspor’da yönetim kurulu üyeleri Namık Havutça ve Soner Koçoğlu, gündemdeki konularla ilgili basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını cevapladı. Havutça, Bandırmaspor’un mali, idari ve hukuki açıdan kurumsallaşmaya ihtiyacı olduğunu vurguladı. Havutça açıklamasında, "Koskoca Bandırmaspor’un oradan buradan para bulmaya çalışan bir spor kulübü yerine kendi kaynaklarıyla ayaklarının üzerinde duran, kurumsallaşmış, muhasebe sistemi oturmuş saygın ve kurumsallaşmış bir kulüp olması hedefiyle yola çıktık. Son dakika golüyle kümede kalan, genel kurulda kayyum sesleri duyulan, transfer yasağı olan bir kulüp almışız. Şu anda 1500 kombine bilet satışı ile rekor kırmış, taraftarını arkasına almış, transfer yasağını kaldırmış, üzerine bir de 17 transfer yapmış, şampiyonluğun büyük adaylarından biri haline gelmişiz. Transfer yasağını kaldırmak için 3,5 milyon TL’lik bir borç halledildi. İki aşamalı bir kamp yapıldı Afyon’da. Şu anda SGK ve vergi borcumuzun olmadığına dair yazımız elimizde. Aralık ayında bağımsız bir denetim firması tarafından finansal ve muhasebe denetimi yapılacak. Sosyal medyamız profesyonel bir firmaya devredildi. Web sitemiz ve store mağazamız açılacak. Ulusal basında son bir anda 100’e yakın haberimiz çıktı. SMS kampanyamız için operatörlere başvuru yapılarak izinler alındı" dedi.


"İş dünyasından yeterli desteği göremedik"


Kulübün finansman sıkıntısının devam ettiğini ve yerel yönetimle ileriye dönük daha gelir getirici projeler yapmaları gerektiğinin altını çizen Havutça, "Şu anda maalesef Bandırmaspor Bandırma’daki iş dünyası tarafından gerekli desteği göremiyor. Yönetim futbolcu transferlerindeki ve UÇK yasağının kaldırılmasında olağanüstü çaba sarfederek, yöneticilerin bireysel katkıları ve Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği 500 bin TL’lik çekle bir ay boyunca her gün ikişer toplantı yaprak futbolcularla ve avukatları ile görüşerek transfer yasağını kaldırdı. İş dünyasından yeterince destek alabildiğimizi söyleyemeyeceğim. Ama buna rağmen biz Bandırmaspor’un bu yıl ki hedefini şampiyonluk olarak koyduk ve bu hedefe ulaşacağız" dedi.


"Bugün Bandırmaspor’dan kimsenin bir kuruş alacağı yoktur"


Bandırmaspor Basın Sözcüsü Namık Havutça, Bandırmaspor’dan kimsenin bir kuruş alacağı olmadığını vurgulayarak, "Bandırmaspor futbol camiasında saygınlığı ile adından söz ettiren ulusal spor basınında adından söz edilen bir takımdır. Daha öncesinde Bandırmaspor’a bu toplantı yaptığımız binadan tutun da, tesisleri ve daha benzeri kazanımları sağlayan tüm yönetimlere teşekkür ediyorum. Bu bir bayrak yarışı. Bugün bu bayrak bizde, yarın bir başkasında olacaktır. Ama asıl olan Bandırmaspor’un kalıcı gelirlere sahip olması. Muhasebe sisteminin şeffaf, hesap verilebilir ve denetlenebilir olmalı. Bu noktada ciddi anlamda mesafe alındı. Şu anda hedefimiz Bandırma Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile işbirliği içerisinde nasıl ki, otopark ücretlerinden Bandırmaspor’a kalıcı bir katkı sağlanıyorsa yeni finansal kaynaklar oluşturacak adımları atmaktır. Bandırmaspor bünyesindeki günlük ödeme ve kamp harcamalarının, seyahat, konaklama giderlerinin devamlı bir sirkülasyon halinde olması nedeniyle Belediye yönetimleri ile işbirliği içerisinde, Belediye Meclisi’nde üyesi bulunan tüm partilerin katkılarıyla Bandırmaspor’a kalıcı ciddi bir gelir sağlayacak yeni bir akaryakıt istasyonunun yapılması gerektiğini acil olarak belirtiyoruz. Bu konuda önümüzdeki hafta Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı ile partilerin ilçe başkanlıkları seviyesinde ziyaretlerimize başlayacağız" dedi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 17:30
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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