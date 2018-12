Bana bir şey olmaz demeyin!

“Ben eski toprağım.. Bana bi’şi olmaz!” yaşlandıkça tatlanan bir sözdür ama ülkemizde yaklaşık 3.5 milyon kalp hastası bulunuyor ve bu sayıya her yıl 240 bin kişi ekleniyor. Yine her yıl önlenebilir kalp ve damar hastalıkları yüzünden 205 bin kişi hayatını kaybediyor. Üstelik çoğalan risk faktörleri yüzünden bu sayı her geçen gün giderek artıyor. Hiç kuşkusuz kalp damar hastalıklarına yakalanma riski olan kişilerin ve hastaların sağlıklarına yılın her mevsiminde dikkat etmeleri gerekiyor. Özelikle böylesi kış aylarında..

Yaşlılar, dış mekanda çalışanlar, enfeksiyona zemin hazırlayan kalabalık ortamlarda çalışanlar ve depresyon gibi stres yönetimi bozulmuş kişilerin soğuk havalarda daha dikkatli olmaları gerek..

Çünkü soğuk hava, şiddetli rüzgar, kar ve yağmur, özellikle de sert rüzgar kalp krizi gelişimini tetikleyebiliyor.

Soğuk hava, şiddetli rüzgar, kar ve yağmur vücut ısısını düşürüyor. Kalp de mevcut vücut sıcaklığını koruyabilmek için daha fazla kan pompalamak zorunda kalıyor. Vücut ısısını korumaya çalışılırken kalbin iş yükü artıyor, bunun sonucunda da kalp damar hastalığı olan kişilerde kalp krizi gelişimini kolaylaştırıyor.

Soğuk hava ayrıca kalp duvarı stres düzeyinin artmasına ve kanın kalınlaşıp akışkanlığını etkileyerek pıhtılaşmasına sebep oluyor. Bu da kalp krizi oluşumuna zemin hazırlıyor.

SOĞUK HAVADA NE YAPMALI?

Soğuk havada mümkün olduğunca az kalın, rüzgarı arkanıza alarak yürümeye de özen gösterin.

Birkaç kat giyinin.

Soğuk havalarda en önemli ısı kaybı baş ve ellerde oluyor. Başınızı mutlaka örtün, eldiven kullanın.

Kimi kuzey ülkeleri insanlarını taklitle güya ısınmak için alkol alımından uzak durun. Alkol cilt damarlarında genişlemeye neden olarak ısı kaybını kolaylaştırıyor ve kanın organlara akışını azaltıyor.

Haftada birkaç gün kapalı mekanda egzersiz yapın. Bunlar da 15-20 dakikayı geçmesin. Soğuk havada yapılan egzersiz kalp hastalığı riskini artırıyor. Egzersiz öncesinde çay, kahve, sigara ve kafeinli içeceklerden uzak durun. Egzersiz öncesinde ve sonrasında bol miktarda su içmeye özen gösterin.

İlaçlarınızı mutlaka doktorunuz tarafından önerilen saatlerde düzenli olarak alın. Özellikle diyabet ve kalp yetersizliği gibi kronik hastalığınız varsa veya 60 yaş üstünde iseniz gerçi artık bu yıl için bu şansınız kalmadı ama aklınızda bulunsun: her yıl mutlaka grip aşısı yaptırmaya da özen gösterin.

En önemli risk faktörlerinden biri olduğu için sigara kullanıyorsanız hemen bırakın. Hemen! hemen!