Bamya tohumunun 9 faydası: Öyle bir faydası var ki herkes yapıyor! Diz ağrılarına birebir etkisi var

Eklem ve diz ağrısı çekenler, bağırsak hastalıklarından kurtulamayanlar, sürekli hasta olanlar sizlere çok iyi bir haberimiz var. Birazdan bamya tohumunun faydalarını okuduğunuzda kendinizden bir şeyler görebilirsiniz. Bakın, bamya tohumu sizlere neler kazandıracak?

Öyle Bir Faydası Var ki Şok Olacaksınız! Bamya Tohumu Neye İyi Gelir, Ne İşe Yarar?

Bamya Tohumu Nedir?

Lif açısından zengin olan bamya bitkisinden elde edilen tohumlara, bamya tohumu denir.

Bamya tohumu, son yıllarda sağlık açısından büyük önem arz etmektedir. Sağlık programlarında sıkça vurgulanan bu şifalı tohumun birçok hastalığa iyi geldiği söylenmektedir.

Bamya tohumunu elde etmek için, bamya bitkisinin içinde yer alan minik çekirdeklerin alınması gerekir.

Sağlık konusunda hassas olan tüm kişiler için bitkisel bir çare olarak bamya tohumu önerilmektedir.

Bamya tohumları ile bitkisel kür hazırlanır ve şikayet edilen pek çok hastalığa son verilir

Bamya Tohumunun Az Bilinen 9 Faydası

Son günlerde kendinizi stres altında ve sürekli yorgun mu hissediyorsunuz? Metabolizmanızın yavaşlamasından ve kabızlık gibi problemlerden mi şikayetçisiniz? Diz ve eklem ağrılarıyla başınız dertte mi? İşte, bamya tohumu faydaları bu gibi rahatsızlıkların yanı sıra çağın yaygın hastalıkları kolesterolden şeker hastalığına, menisküsten fazla kilolara az bilinen şifalı özellikleriyle huzurlarınızda!

1) Bağırsakları Temizler

Bamya tohumunda bulunan lifler ve antioksidan maddeler, bağırsakları aktif hale getirir ve temizler.

İdrar söktürücü olma özelliği ile pek çok kişiyi rahatlatır.

Kilo vermek isteyenler için bulunmaz bir nimet olan bamya tohumu, ödem attırır ve idrar söktürür.

Bu süreç düzenli şekilde ilerlediğinde yağ yakımı hızlanmış olur.

Sindirim sorunlarını çok kısa zaman içinde tedavi eder.

2) Gerginliği ve Stresi Önler

Bamya tohumu potasyum ve kalsiyum mineralleri açısından zengindir.

Bu mineraller ise sinir sisteminin daha sağlıklı çalışmasını sağlar.

Beyin hücrelerini koruyan ve geliştiren bamya tohumu, uyku düzensizliği yaşayanlara çaredir.

Gergin ve stresli günler geçirenleri rahatlatır, stresi ortadan kaldırır.

3) Karaciğer Sağlığını Korur

Vücudun yapım ve yıkım olaylarını geliştiren bamya tohumu, karaciğer fonksiyonlarının en iyi şekilde çalışmasını sağlar.

Karaciğer sağlığı için bitkisel çözüm arayanlara minik fakat etkili bamya tohumları önerilmektedir.

Karaciğeri koruduğunuzda, tüm vücudunuzu kontrol altına alabilirsiniz.

4) Kanserli Hücreleri Yok Eder

Bağışıklık sistemi için faydalı olan bamya tohumu, zararlı hücrelerin vücuda girmesini önlemektedir.

Tümörlü hücrelerin yayılmasını ve çoğalmasını engelleyen bamya tohumu, son zamanlarda kansere karşı alınacak önlemlerden biri oluyor.

Bamya tohumu ile çeşitli kürler ve sular hazırlanmaktadır.

5) Kolesterolü Dengeler

Birçok faydalı besin gibi bamya tohumu da kolesterol üzerinde etkilerini göstermektedir.

Kötü kolesterol seviyesini düşürme konusunda oldukça güçlü olan bamya tohumu, tüm bedeni baştan ayağa iyileştirme özelliğine sahiptir.

Bamya tohumu faydaları Saraçoğlu ve pek çok uzman tarafından gündeme gelmiştir.

Her yaştan kişinin hastalığına çözüm bulan bamya tohumunu siz de değerlendirebilirsiniz.

6) Diyabet Dostu

Diyabet hastalarının kan şekerini dengede tutması gerekir.

Bu nedenle önerilen bir bitkisel çare de bamya tohumu olur.

Bamya tohumu, sahip olduğu vitamin ve minerallerin desteği ile kan şekerini ideal seviyede tutar.

Bamya tohumu faydası ve etkileri diyabet hastalarının yüzünü güldürecek.

Bamya tohumu faydaları İbrahim Saraçoğlu tarafından da vurgulanmaktadır. Saraçoğlu özellikle kan şekeri ile ilgili olumlu etkinin altını çizmektedir.

7) Bağışıklık Sistemi Artık Daha Güçlü!

A, C ve K vitaminleri bakımından zengin olan bamya tohumu, bağışıklık sistemini güçlendirme etkisi ile dikkat çeker.

Folik asit miktarı da yüksek olan bu şifalı tohum, özellikle gebelik döneminde ihtiyaç duyulan folik asit miktarını karşılar.

Enfeksiyona ve iltihaplara karşı alacağınız önlemler için bamya tohumundan faydalanabilirsiniz.

Bamya tohumu faydaları Osman Müftüoğlu tarafından da incelenen bir konudur. Müftüoğlu bamyanın bağışıklığı güçlendirici etkisini doğrulamaktadır.

8) Eklem ve Diz Ağrılarına Bitkisel Çözüm

Bamya tohumunun en çok duyulan faydası diz sağlığına olan etkisidir.

Yaş ilerledikçe dizlerde oluşan sıvı kaybını önlemek adına bamya tohumu tercih edilir.

Eklem ve diz ağrılarının nedeni olan sıvı kaybı, düzenli bir şekilde bamya tohumu kullanılarak giderilebilir.

Güçlü özellikleri ile bamya tohumu eklem ağrıları şikayetinizi sonlandıracak bir kaynak olabilir.

9) Astıma Doğal Çözüm

Bamya tohumu faydaları astım için de geçerlidir.

Astım için bamya tohumu nasıl kullanılır aç mı tok mu sorusunun cevabı aç karna daha etkili olduğudur.

Güzin Abla köşesinde astım için doğal bir reçete bulunmaktadır. Bamya tohumu, bal ve zeytinyağı karışımından sabah aç karna 1 çay kaşığı tüketilmesi önerilmektedir.

Bamya tohumu dize iyi gelir mi?

nefisyemektarifleri.com'un aktardığı ahberde: Bamya tohumu faydaları diz ağrılarına iyi gelir mi sorusu bu tohumun yararları ile ilgili en çok araştırılan sorudur.

Bamya tohumu menisküs, eklem ağrısı, sıvı kaybı, kireçlenme gibi diz problemlerine şifaları ile faydalı olmaktadır.

Diz ağrısı yaşayan kişilerin bu tohumu suyun içinde bekleterek içmesi ya da kür olarak uygulaması önerilir.

Bamya tohumu tansiyonu yükseltir mi?

Bamya tohumunun tansiyon yükseltme durumu bulunmuyor.

Kan şekerini dengeleme özelliği olan bamya tohumu, vücut değerlerini ideal dengeye getirmekle görevlidir.

Tansiyon hastalarının doktor kontrolünden sonra bu tohumu kullanmasında herhangi bir sakınca görülmemektedir.

Bamya Tohumu Nasıl Kullanılır?

Bamya tohumu faydaları ve nasıl kullanılır başlığı aslında bütünseldir yani sadece faydaları bilmek yetmez, önemli olan bu faydalardan nasıl yararlanabileceğimizdir. Bamya tohumu kullanımı arasında kür olarak kullanmak da yer alır. Kürler, belirli bir süre uygulanmalıdır ve uzman tavsiyesi ile başlanmalıdır. Bamya tohumu kürü nasıl hazırlanır diye merak edenlere faydaları bilgileri vermeye devam edelim:

Malzemeler:

10 adet bamya tohumu

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı doğal bal

Hazırlanışı:

10 adet bamya tohumunu aktarda ya da evinizde öğütün. Bamya tohumlarını öğüterek kullanacaksınız.

Toz haline gelen tohumların üzerine 1 yemek kaşığı balı ekleyin ve karıştırın.

Ardından 1 tatlı kaşığı zeytinyağını da üzerine dökün ve bir macun kıvamına gelene kadar karıştırmaya devam edin.

Uygulama:

1 hafta boyunca her gün 1 çay kaşığı macundan tüketin.

Aç ya da tok olmak zorunda değilsiniz.

Gün içinde mutlaka tüketmeye özen göstermelisiniz.

1 hafta düzenli olarak uyguladığınızda 1 hafta ara vermelisiniz.

Aradan sonra yeniden 1 hafta daha macundan kullanmalısınız.

Yaklaşık 3 ay boyunca bu kürü denemeniz ve sağlığınızdaki gelişmeleri görmeniz tavsiye ediliyor. Denemek için hazır mısınız?Bamya Tohumu Yutmak Zayıflatır Mı?

Bamya tohumu faydaları ve kullanımı ile ilgili yazımızın bu bölümü daha çok zayıflamak isteyenleri ilgilendiriyor. Bamya tohumu ile zayıflamak mümkündür. Peki, nasıl zayıflayabilirsiniz?

Bamya tohumunu yutarak zayıflamaya destek olabilirsiniz.

Doğrudan sizi zayıflatan bir besin olmadığını hatırlamalısınız.

Eğer bamya tohumu yutarak zayıflama sürecine katkıda bulunmak isterseniz, gün içinde en az 1 saat aktif olarak yürümek ve bol su içmek gereklidir.

Bamya tohumunda bulunan lifler bağırsaklarınızı rahatlatacağı için metabolizmanız hızlanacaktır.

Metabolizma hızlandığında ise kilo vermek için önünüzde bir engel kalmayacaktır.

Bir miktar tok tutma özelliği de olduğundan, daha az yemek yemenize destek olmaktadır.

Düşük kalorili olmasının yanı sıra lif ve vitamin açısından zengin bir besin olan bamyadan elde edildiği için gün içinde çabuk acıkmayı ve ani tatlı krizlerini önleyebilme özelliğine sahiptir.

İçme suyunuzda beklettiğiniz bamya tohumları ile zayıflama sürecini iyi bir şekilde geçirebilirsiniz.

Her ihtimale karşı en sağlıklı bilgiler için doktorunuza danışmanızı önemle tavsiye ediyoruz.

Bamya Tohumu Zararları ve Yan Etkileri

Bamya tohumunu tüketmeden önce acaba bir zararı olur mu diye düşünebilirsiniz. Çok haklısınız fakat içinizi rahatlatalım. Çünkü bamya tohumunun herhangi bir zararı görülmemiştir.

Alerji durumu saptandığında zaman kaybetmeden doktora görünmeniz gereklidir. Alerjiyi kısa sürede geçirebilirsiniz.

Bamya tohumları çok minik taneli olduğu için çocuklardan uzak tutmanız önerilmektedir.

Yetişkinlerin tohumu yutarken mutlaka bir bardak su ile beraber yutması tavsiye edilir.

Kürü uygulamadan önce doktorunuza danışıp onay almanız daha sağlıklı sonuçlar verebilir.

Bamya Tohumunun Faydaları

Bağırsakları Temizler

Gerginliği ve Stresi Önler

Karaciğer Sağlığını Korur

Kanserli Hücreleri Yok Eder

Kolesterolü Dengeler

Diyabet Dostu

Bağışıklık Sistemi Artık Daha Güçlü!

Eklem ve Diz Ağrılarına Bitkisel Çözüm

Astıma Doğal Çözüm

Saraçoğlu bamya tohumu nasıl kullanılır?

1 hafta boyunca her gün 1 çay kaşığı macundan tüketin. · 1 hafta düzenli olarak uyguladığınızda 1 hafta ara vermelisiniz.

Dış yüzeyi hafif dikenli ve tüylü olması nedeniyle kimi damak zevklerine hitap etmese de bamya bitkisinden elde edilen bamya tohumunun faydaları mucizevi doğal ilaç niteliğinde! İbrahim Saraçoğlu gibi alanında uzman isimlerin de kullanımını desteklediği bamya tohumu neye iyi gelir, nasıl kullanılır, olası zararları ve yan etkileri nelerdir gibi tüm sorularınızın yanıtına tek yazıdan kolaylıkla ulaşabilirsiniz, keyifli okumalar!

Bilgiler tavsiye niteliğindedir; en doğru ve sağlıklı sonuçlar için doktor desteği alınız.