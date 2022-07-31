Bambu bakımı nasıl yapılır? Evde bambu nasıl yetiştirilir: Bambu yetiştirme yöntemleri ve faydaları

BAMBU ÇİÇEĞİ NEDİR, ÖZELLİKLERİ

Orta Afrika'ya özgü olan bambu çiçeğinin bilimsel adı "Dracaena Sanderiana" olarak biliniyor. Zambakgiller ailesinden olan bir bitki türüdür. Genellikle evlerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Bambu bitkisi yaklaşık bir metreye kadar boylanır ve 2o cm kadar büyür.

Bambu çiçeği faydaları

Bambu, etrafında bakteri oluşmasına imkan vermeyen bir bitki olduğu için hijyenik ve sağlıklıdır. Bambu çiçeği antibakteriyeldir, bu nedenle mutfak eşyaları yapımında da rahatlıkla bambu kullanılabilir.

Bambu Bakımı

Bambu bitkisi gerek görünüşü gerekse dokunuşu açısından çok hoş bir bitkidir. Bakımları kolay olduğundan isteyen herkes yetiştirebilir. İster evinizde ister işyerinizde masanızın üstünde dekoratif bir eşya gibi kullanabilirsiniz. Öncelikle kendinize uzun şeffaf bir vazo alın. Toprağa ihtiyacımız olmadığından vazonun içerisine renkli taşlar koyabilirsiniz. Vazomuzun yarısından biraz fazlasına gelecek kadar su koymamız yeterli olacaktır. Bambu bitkimiz genelde Güney Avrupa iklimine uyum gösterir. Bugün bambular tropikal kuşakta yer alan ülkelerin hemen hepsinde yetiştirilmektedir.

Bambu Bakımı Nasıl yapılır

Bambu çiçeği direk güneş ışığına maruz kalmamalıdır ama gün ışığını çok sever, gün ışığı aldığı yöne doğru eğilim gösterir. Gün ışığı almayan yönünü aralıklarla gün ışığına doğru çevirmenizde fayda vardır. Böylece bambu bitkisinin bir yöne olan eğilimini engellemiş olursunuz. Bambu bakımı yapılırken gün ışığına çok dikkat edilmeli çünkü gün ışığı almayan taraf zamanla sararıp çürüyebilir. Bambu bitkisini yaşam alanlarımızın içinde istiyorsak, fakat bulunduğumuz ortam gün ışığı almıyorsa bitkimize bizim yardımcı olmamız lazım bunun için çiçeklerimizi doğal ortamlarına uygun hale getirmek ve ışık alması için üstünden aydınlatıcılarla destekleyebiliriz. Bambu suyunu haftada en az bir kere değiştirmelisiniz. Bambu bakımında etkili olan bir faktörde rüzgardır. Rüzgardan uzak tutulmalıdır. Kapı ağzı, pencere kenarı gibi rüzgarı direk alan yerlere kesinlikle konulmamalıdır.

Bambu Bakımında Bitki Nasıl Budanmalı

Bambu çiçeğinin yaprakları solduktan sonra bitkinin tekrar yapraklarını tazelemesi ve yenilemesi için çürüyen yapraklar bir makas yardımı ile kesilmeli ve şekil verilmelidir.

Bambu Bakımında Toprak Değişimi Nasıl Olmalı?

Bambu çiçeği topraklı bir bitki değildir. Haftada bir kere suyunu değiştirmek yeterli olacaktır. Bambu bitkisini aşırı sulamamak lazım aksi taktirde çürüyebilir.

Bambu Tohumu Nasıl Ekilir?

Bir su bardağı suyun içerisine 1 yemek kaşığı tuz ekleyin ve karıştırın.

Bambu tohumlarını suyun içerisine atarak 15 dakika bekleyin.

Başka bir kabın içerisine temiz su ekleyin. 15 dakika sonunda tohumları tuzlu sudan çıkartın ve temiz suya koyarak 24 saat bekletin.

Tohumu ekmek için bahçe toprağı, torf ve ağaç kabuğu karışımı kullanabilirsiniz.

Bambuyu ekmek için altına delik açılmış plastik bardak veya küçük çimlendirme saksısı kullanabilirsiniz.

Tohumu ekmeden önce saksının dibine çakıl taşları yerleştirerek taban hazırlayın.

Saksıyı 2-3 cm kalana kadar toprakla doldurun.

Tohumları toprağa yerleştirin ve üzerini örtecek kadar toprakla doldurun.

Hafifçe suladıktan sonra ılık ve aydınlık bir ortamda bekletin.

Toprağın çok kuru kalmamasına dikkat edin.

Evde Bambu Bakımı Nasıl Yapılır?

Bambu çiçeği aydınlık ve ılık ortamlarda daha iyi görünür ve yetişir.

Suda yetiştiriliyorsa suyunun haftada 1 kez değiştirilmesi gerekir ve su miktarı 10 cm olmalıdır.

Bitki besininden birkaç damla kullanmak bambunun daha sağlıklı yetişmesine yardımcı olur.

Bambu çiçeği toprakta yetiştiriliyorsa, toprak her zaman nemli olmalıdır.

Sulama işlemi için kullanılacak suyun klorsuz içme suyu veya dinlendirilmiş oda sıcaklığındaki çeşme suyu olması gerekir.

Bambu Çiçeği Nasıl Çoğaltılır?

Bambu çiçeği çelikleme yöntemiyle çoğaltılır. Yukarıda bahsettiğimiz gibi, bambunun ana gövdesinde yukarı doğru uzayan bir sürgün vardır. Bu sürgün kesilerek alınır. Sürgünün kesildiği yere mutlaka mum damlatılmalıdır. Alınan sürgünün alt yaprakları kopartılarak temizlenir. Daha sonra sürgün su içinde bekletilir. Köklenmeye başladığında ise suda veya toprakta yetiştirilir.