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"Bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz"

MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, yapılan transferler sonrasında yeni bir heyecan oluşturduklarını belirterek, "İstediğimiz düzeye gelince sahada bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz." dedi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 11:03
"Bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz"

Kaplan, yeni transferler, Trabzonspor karşısında sergilenen futbol ve Kasımpaşa maçına dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Spor Toto Süper Lig'de geçen hafta oynadıkları ve 1-0 kaybettikleri Trabzonspor maçında cesaretli bir oyun sergilediklerinin altını çizen Kaplan, "Trabzonspor maçına da puan veya puanlar için çıktık. Trabzonspor karşısında sahaya yansıttığımız oyun, önümüzdeki haftalar için bize umut verdi. Takımımız, özellikle atak yapma ve gol atma stresi yaşıyordu. Sergilediğimiz oyunla bunu kırabileceğimizi gösterdik. Takımda maç kazanma isteği, arzusu oluştu." diye konuştu.

 

- "Güzel günlerin geleceğini söyleyebilirim"

 

Teknik direktör Mustafa Kaplan, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahalarında oynayacakları Kasımpaşa maçına galibiyet parolasıyla çıkacaklarını vurgulayarak, elde edilecek 3 puanla bir seri başlatmak istediklerini söyledi.

Kasımpaşa karşısına 3 puan parolasıyla çıkacaklarını dile getiren Kaplan, "Rakibimiz iyi bir takım, seyircimizin de desteği ile 90 dakika mücadele eden bir oyun sergileyeceğiz. Güzel günlerin geleceğini söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

Sezon başında transfer politikasında yanlışlar olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Takımımızın kemik kadrosu hep sakattı. Antrenmanlarımızı düzenli olarak yapamadık. İsteksizlik hat safhadaydı. Devre arası araştırarak transferler yaptık. Yeni düzenimiz ile hem antrenman isteğimiz hem de tempomuz arttı. Yeni transferlerimizin takımımıza katkı sağladığını rahatlıkla söyleyebilirim. Yeni bir heyecan yarattık. Tabii ki rekabet arttı ve derin bir kadro oluştu. Bu bizim için avantaj. Kasımpaşa maçında yine ilk defa sahaya çıkacak oyuncular olacaktır. İstediğimiz düzeye gelince sahada bambaşka bir Ankaragücü seyrettireceğiz. Hazır olmayan oyuncularımız var ama hemen takıma adapte olabilmeleri için ekstra çalışmalar yapıyoruz. Gece gündüz programlı bir şekilde çalışıyoruz."

Mustafa Kaplan, Ankaragücü taraftarına da değinerek, "Ankaragücü taraftarı her zaman artı bir havadır. Bu yüzden iç sahada oynayacak olmamız büyük avantaj. Kasımpaşa maçında büyük Ankaragücü taraftarının tribünleri dolduracağına adım gibi eminim. Taraftarlarımız bizim 12. adamımız, takımlarını 90 dakika destekleyeceklerinden hiç şüphemiz yok. Biz de onlara maç sonu 3 puanı hediye edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 11:03
  1. Futbol
  2. Kasımpaşa maçı
  3. MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Kaplan
  4. Spor Toto Süper Lig
  5. Trabzonspor maçı

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