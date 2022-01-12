Balmumu nedir, balmumu kremi nasıl yapılır? Göz çevresi bakımı

Balmumundan yapılacak olan krem, cilde birçok yarar sağlar. Genellikle cilt bakım ürünleri ve kozmetik ürünleri yapımında balmumu bulunur.

Balmumu nedir ve faydaları?

Balmumu, arıların peteklerini yapmak için karın halkalarında bulunan balmumu bezlerinden salgıladıkları yumuşak veya daha koyu renkli maddedir. Balmumu genel olarak pişik, sedef hastalığı ve de egzama tedavisinde kullanılmaktadır. Balmumu kişilerin cildi nemlendirmesinin harika bir yolu olmaktadır. Genellikle cilt bakım ürünleri ve kozmetik ürünleri yapımında balmumu bulunur. Pürüzlü, kuru ya da çatlamış ciltlerin korunmasına ve de onarılmasına destek olur

Balmumu ile göz çevresi kremi

Göz çevresi kırışıklarına çözüm olacak kaz ayaklarını yok eden bal mumu kremi;

İşte bu hassas bölgeyi tedavi etmenin düzenli bir yolu olarak A ve E bakımından zengin ev yapımı göz kırışıklık kremi tarifi

Malzemeler

2 yemek kaşığı hindistancevizi yağı

2 yemek kaşığı balmumu

¼ fincan kayısı çekirdeği yağı

3 E vitamini kapsülü (yaklaşık yarım çay kaşığı)

1 yemek kaşığı shea yağı

3-4 damla lavanta esansiyel yağı

Hazırlanışı

Yukarıdaki malzemeleri bir cam kavanozda birleştirin. Malzemelerin erimesi için cam kavanozu, daha önce içine su koyup ısıttığınız tencerenin içine bırakın ve bekleyin. Malzemeler eriyene kadar iyice karıştırın. Kavanozu soğuması ve sertleşmesi için bir kenara koyun. Sertleştiğini fark ettiğinizde üzerini bir kapak ile örtün: Kullanıma hazır! Göz kremini serin ve karanlık bir yerde saklayın. Her gece uygulayın.

Bu maske ne işe yarar?

Kayısı çekirdeği yağı A ve E vitaminleri ile doludur ve kremin cilt tarafından kolayca emilimine yardımcı olacaktır. Bulamazsanız badem yağı ile değiştirebilirsiniz. A vitamini kollajenin parçalanmasını yavaşlatırken, E vitamini en önemli antioksidan olarak kabul edilir ve hücre zarlarını korur.

Shea yağı göz çevresi balmumu tarifi

Shea yağını, hindistan cevizi yağını ve bal mumunu kısık ateşte benmari usulü eritin. Yağlar tamamen eridiğinde ve güzelce harmanlandığında hızla ocağı söndürün ve malzemeleri bir cam kavanoz içine aktarın. Karışım ılıdıktan sonra kuşburnu yağını da ilave edin. Göz çevresi kreminin işte hazır.