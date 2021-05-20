Ballı badem helvası tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde;

Helva için; 200 gr. Tereyağı, 3 su bardağı un, 200 gr. Badem (kabukları soyulmuş, doğranmış şekilde)

Şerbeti için; 3 su bardağı süt (oda sıcaklığında), 1 su bardağı bal

Üzeri için; 1/2 su bardağı çiğ badem

Ballı badem helvası nasıl yapılır?

Öncelikle tereyağını derin bir tava veya tencerede eritmeye başlayın.

Kızmış olan yağın üzerine unu ekleyip rengi değişene kadar kavurmanız gerekir. Kabukları soyulmuş ve doğranmış bademleri de ilave edip unla beraber 3-4 dakika daha kavurmalısınız.

Bu sırada süt ve balı karıştırın. Ardından tavaya yavaşça ekleyip helvanın topaklanmaması için sürekli olarak karıştırmaya devam edin. Ocağı kısık ateşe getirip helva sütünü çektikten sonra ocağı kapatabilirsiniz. Bu şekilde 10 dakika dinlendirmeniz gerekir.

Helvayı yuvarlak bir tepsi veya kalıba yerleştirmelisiniz. Daha sonra bir tabağa ters çevirip kalıp şeklinde çıkmasını sağlamanız gerekir. Bıçak yardımıyla baklava dilimi şeklinde kesmelisiniz.

Dilimlerin üzerine badem ve bal gezdirip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…