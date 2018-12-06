Balkonlar çiçekle nefes alır

Büyük şehirlerde, beton bloklarda yaşayanlarımız için yarın olağanüstü sıcaklar ile havalar sıkıcı hale geldiğinde soluklanabileceğimiz yerler teras ve balkonlarımız.

Ne yazık ki; ülkemizde teras ve balkonlar çoğu zaman işlevlerini yitirip kuru bir çıkıntı haline gelmiş durumda. Hele birbirine bakar, hiçbir mahremiyet endişesi taşınmadan yapılmış olmaları, siyasetten başka bir şey bilmeyen, çarpık yapılaşmaya aldırmadan projelere imza atan bir kısım sözde mimarın marifeti.. Oysa o küçücük mekanlar; çiçeklerle bezenmiş huzurlu mekanlar haline gelebilir. Bunları yapmak için illa mimar olmaya gerek yok. Estetik görüşünüzün ve malzeme bilginizin olması yeterli. Minyon ağaçlar, paravanlar, oturma grupları, saksılar, zemin kaplamaları, süs objeleri, cam eşyalar, duvar üzerinde akrilik çalışmalar, havuzcuklar, su görüntüsü sistemleri falan..

Artık isterseniz evinizin her penceresi aynı zamanda balkon da olabiliyor. Belki balkonu olmayan küçük bir evde yaşıyorsunuz, evinizde bir balkon olmasını istiyorsunuz ama betonarme binada bu imkansız gibi görünüyor. İşte size bir alternatif. Sistem küçük bir elektrik motoru yardımıyla iki çelik barın bir düğme ile çalıştırılmasıyla işliyor. En önemli özelliklerinden birisi de isteğiniz doğrultusunda zevkinize uygun imal edilebiliyor olması. Türkiye’de son zamanlarda oldukça artan cam balkonlara sıkı bir rakip olacağa benzer bu pencere balkonlar...