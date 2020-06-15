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Aktüel

Balkondan düşen genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde balkondan düşen down sendromlu Gökhan Obuz (30) hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:03:52 -
Balkondan düşen genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Gemlik ilçesinde balkondan düşen down sendromlu Gökhan Obuz (30) hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre Cumhuriyet Mahallesi’nde evinin balkonundan düşen 30 yaşındaki down sendromlu Gökhan Obuz olay yerinde hayatını kaybetti. Obuz’un cansız bedeni savcı incelemesinin ardından Gemlik Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, ailesinin üzüntüsü yürekleri dağladı.


Obuz’un vefatı ile alakalı soruşturma sürüyor.

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