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Aktüel Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı
Aktüel

Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Çorum'da evinin balkonundan düşen iki yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 18:12:00 -
Balkondan düşen çocuk ağır yaralandı

Çorum'da evinin balkonundan düşen iki yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, iki yaşındaki N.T, Bahçelievler Mahallesi Şenyurt 7. Sokak’taki apartmanın birinci katındaki dairenin balkonundan beton zemine düştü.

Ailenin 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan N.T, ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlk muayenesinde kafatasında kırık tespit edilen çocuk, yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

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