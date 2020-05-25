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Aktüel

Balkonda göbek atıp müzisyenlere şeker ikram ettiler

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında müzisyenler kamyonetin kasasında sokak sokak gezerek mobil açık hava konseri düzenlerken, balkona çıkan vatandaşlar göbek atarak oynadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 13:40:31 -
Balkonda göbek atıp müzisyenlere şeker ikram ettiler

Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında müzisyenler kamyonetin kasasında sokak sokak gezerek mobil açık hava konseri düzenlerken, balkona çıkan vatandaşlar göbek atarak oynadı. Bazı vatandaşlar ise müzisyenlere bayram şekeri ikram etti.


Aksaray’da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında evden çıkamayan vatandaşlara Aksaray Belediyesi tarafından mobil mini konser düzenlendi. Bir kamyonetin kasasına kurulan sahnede enstrümanları ile açık hava konseri veren müzisyenler mahalle mahalle, sokak sokak gezerek vatandaşları eğlendirdi. Balkonlara çıkan vatandaşlar göbek atarak eğelenirken, bazı vatandaşlar ise müzisyenlere balkondan şeker atarak ikramda bulundu. Yoğun ilgi gören mobil konser aracı vatandaşlara motivasyon ve moral desteği sağladı. Konser aracının gittiği mahallelerde çocuklar için hediyeler dağıtıldı. Bazı çocuklar Türk bayraklarıyla şarkılara eşlik ettiler. Uygulamadan son derece memnun olan vatandaşlar ise güzel bir moral olduğunu söyledi.

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