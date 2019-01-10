0553 313 94 23

Balkona tırmanırken düştü, ayağına korkuluk demiri saplandı

Manisa'da anahtarını evde unuttuğu evine balkondan girmeye çalışan inşaat işçisi, dengesini kaybedip bahçe duvarının korkuluk demirlerinin üstüne düştü. Ayağına demir saplanan vatandaş, hastanede tedavi altına alındı.

10 Ocak 2019 Perşembe 18:45
Balkona tırmanırken düştü, ayağına korkuluk demiri saplandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, anahtarını içeride unuttuğu ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken kayıp düşen inşaat işçisi Fehmi Çeviren'in (35) sağ ayağına, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı. Ayağındaki demirle hastaneye götürülen Çeviren, tedaviye alındı.



Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi 2'nci Çam Sokak 79 numaradaki binada meydana geldi. Anahtarını içeride unutunca evine balkondan girmeye çalışan, evli ve 3 çocuk babası Fehmi Çeviren, birinci katta oturan akrabalarının balkonundan ikinci kattaki dairesine tırmanmaya çalıştı. Ancak dengesini yitiren Çeviren, evin bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü. Korkuluk demiri, Fehmi Çeviren'in sağ ayağına saplandı. Acı içindeki Çeviren'i görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri, ayağına korkuluk demiri saplanan Çeviren'i kurtarmak için çalışma yaptı. Demir kesme makasıyla ayağa saplanan demir, korkuluklardan ayrıldı.

Fehmi Çeviren, ağına saplı demirle birlikte, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan operasyonla demir çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Çeviren'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 18:45
  1. Balkona tırmanırken düştü
  2. ayağına korkuluk demiri saplandı
  3. Manisa
  4. Turgutlu
  5. Fehmi Çeviren
  6. kaza

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Keşan'da otomobil dereye yatağına düştü: 2 ölü
    1. Keşan'da otomobil dereye yatağına..
    2. Ünal Karaman, basın mensuplarıyla bir..
    3. Ülkü Ocakları Genel Başkanı kim oldu?
    4. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    5. Süper Lig'de start veriliyor! Program..
    6. Bilim dünyasını şoke eden gelişme! 1..
    7. Çankırı'da asırlık gazeteler sergilendi
    8. GÜNCELLEME - Hatay'da uyuşturucu..
    9. İhsan Şenocak'tan ateizm açıklaması:..
    10. Nijerya'daki Boko Haram saldırıları on..
    11. Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
    12. Iraklı heyetlerin İsrail'i ziyaret..
    13. İş sağlığı ve güvenliği okul..
    14. Sinan Ateş kimdir nerelidir?
    15. İstanbul'da ölü bulunan İranlının..
    16. Eski MI6 başkanından Brexit anlaşması..
    17. Hırvatistan'da hidroelektrik..
    18. Ortadan kaybolan Fırıncı çırağı Seydi,..
    19. Athletic Bilbao, Ibai Gomez'i..
    20. "Gazetecilik demokrasimizin en önemli..
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    İzmir'de rezalet! Sözde doktor, muayeneye gelen kadınların görüntülerini çekti... Gözaltında
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Akit gündeme getirmişti... Erdoğan’dan ‘Palu ailesi’ talimatı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Gasp edileceğini anlayan adam bakın ne yaptı!
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Özgür Özel’den beyin yakan sözler: Binali Yıldırım'ın yerine Bilal Erdoğan geçecek
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor
    Saatlerce kapı zilini yaladı! Polis her yerde onu arıyor

    Günün Karikatürü

    10 Ocak 2019
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    İlçe jandarma komutanına uyuşturucu baskını! Tam 400 kilo uyuşturucu ele geçirildi
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye
    Yanlarında iki ülke daha var! Hedefleri Türkiye