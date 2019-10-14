Balkanların meşhur tatlısı kaymaçina nasıl yapılır? İşte, kaymaçina tarifi
Hem lezzetli hem de farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Balkanların meşhur tatlısı kaymaçina tarifi...14 Ekim 2019 Pazartesi 20:21
Hem lezzetli hem de farklı bir tarif arıyorsanız; doğru yerdesiniz. İşte, Balkanların meşhur tatlısı kaymaçina tarifi...
Kaymaçina nasıl yapılır?
Malzemeler:
- 5 adet yumurta
- 1 litre süt
- 1,5 su bardağı şeker
- 1 paket vanilya
Yumurtayı ve şekeri derin bir kaseye alın.
Yumurta ve şeker kar halini alana kadar çırpın.
Ilık süt ve vanilyayı karışıma ekleyin.
Güzelce çırpılan karışım cam fırın kasesine alınır.
Başka bir tepsiye su doldurulur.
Cam fırın kasesi içi su dolu tepsiye yerleştirilir.
160 derecede ısıtılmış fırında kaymaçina yaklaşık bir saat pişirilir.
Tatlının üzeri kızardığında hazır olmuş demektir.
Afiyet olsun.
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