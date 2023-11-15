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Gündem Balkanlardan geliyor! Bu hafta sonu çok zor geçecek...
Gündem

Balkanlardan geliyor! Bu hafta sonu çok zor geçecek...

Yeniakit Publisher
2023-11-15 23:57:00 - 2023-11-16 00:20:35

Hava Forum adlı meteoroloji haberlerinin yer aldığı sosyal medya platformu, hafta sonu için soğuk hava uyarısında bulundu.

Balkanlardan gelen soğuk hava hafta sonu ciddi sıcaklık düşüşüne sebep olacak.

Hava Forum adlı sosyal medya platformunda sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtildi.

Özellikle geceleri sıcaklığın daha da düşük olacağını belirten Hava Forum, hafta sonuna, "Bu hafta sonu balkanlardan gelen soğuk hava sebebiyle ciddi manada üşüyeceğiz" ifadeleriyle dikkat çekti.

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