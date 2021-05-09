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Balkanlar’da Kadir Gecesi dualarla idrak
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Gündem Balkanlar'da Kadir gecesi heyecanı! Dualarla idrak edildi
Gündem

Balkanlar'da Kadir gecesi heyecanı! Dualarla idrak edildi

Müslümanlar için büyük faziletlerle dolu Kadir gecesini Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Kosova'daki Müslümanlar dualarla idrak etti.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 00:55:00 -
Balkanlar'da Kadir gecesi heyecanı! Dualarla idrak edildi

Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar, Kadir Gecesi'ni dualarla idrak etti.

Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, "bin aydan daha hayırlı" olduğu kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla camilerde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri çerçevesinde sınırlı sayıda cemaatle programlar düzenlendi.

Müslümanlar camilere akın etti

Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Bosna Hersek Federasyonu'nda (FBiH), salgın tedbirleri kapsamında 21.00-05.00 saatlerinde uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının, 6 Mayıs Perşembe gününden itibaren saat 23.00'te başlamasına karar verilirken, ramazan ayı boyunca teravih namazlarını evlerinde kılan Müslümanlar camilere akın etti.

Eller semaya açıldı

Başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi'ne gelen Müslümanlar, teravih namazından önce Kadir Gecesi dolayısıyla düzenlenen programa katıldı. Programda dualar edildi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet) Başkanı Husein Kavazovic, cemaate Kadir Gecesi'nin önemini anlatan bir vaaz verdi.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olan Bayraklı Camisi'nde toplanan Müslümanlar da teravih namazından önce düzenlenen programda namaz kılıp dua etti.

Kadir Gecesi dolayısıyla Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki birçok camide de teravih namazının ardından programlar düzenlendi.

Balkanların en küçük ülkesi Karadağ'ın başkenti Podgorica'daki Osmanagiç Camisi'ne gelen Müslümanlar, sema kapılarının sonuna kadar açıldığı Kadir Gecesi'ni namaz ve dualarla idrak etti.

Kadir Gecesi dolayısıyla Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de de şehirle aynı ismi taşıyan camide düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okundu.

Yaklaşık 2 milyonluk nüfusun çoğunluğunu Müslümanların oluşturduğu Kosova'da da programlar düzenlenirken, ülke genelindeki camilere akın eden Müslümanlar "bin aydan daha hayırlı gece"yi idrak etti.

 

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