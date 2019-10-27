Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı (YTB) Abdullah Eren,Türkiye'nin sınırlarının ötesinde büyük bir medeniyet geçmişine sahip olduğunu belirterek "Türk dünyası dediğimizde sadece bugüne ilişkin bir tanımlamadan değil, asırlar öteye giden kültürel ve tarihi birliktelikten söz ediyoruz. Türk dünyasının geleceğe ilişkin birliktelik sağlaması için de Balkanlar coğrafyası büyük önem arz etmektedir." dedi.

YTB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan Türklerinin kanaat önderlerinden diplomat ve yazar Osman Kılıç'ın 100'üncü yaş günü vesilesiyle Ankara'da vefa programı düzenlendi.

YTB Başkanı Eren'in ev sahipliğinde düzenlenen programa Osman Kılıç'ın yanı sıra Kılıç'ın yakın dostları, şair Yavuz Bülent Bakiler ile çok sayıda davetli katıldı.

Programda, Kılıç'ın Bulgaristan'da 1948 yılında idama mahkum edilmesi ve daha sonra takasla Türkiye'ye gelişini anlatan ve Bulgaristan'dan göçün 30'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan iki belgesel film de gösterildi.

"Balkanlar Türk dünyasının geleceği için önemlidir"

Burada konuşan YTB Başkanı Eren, Türkiye'nin sınırlarının ötesinde büyük bir medeniyet geçmişine sahip olduğunu belirterek Balkanlar başka olmak üzere Türkiye'nin sınırları dışında yaşayan soydaş ve akraba toplulukların varlıklarını sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.

Eren, "Türk dünyası dediğimizde sadece bugüne ilişkin bir tanımlamadan değil, asırlar öteye giden kültürel ve tarihi birliktelikten söz ediyoruz. Türk dünyasının geleceğe ilişkin birliktelik sağlaması için de Balkanlar coğrafyası büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.

YTB Başkanı Eren, bu yıl Kırım Tatar Sürgünü'nün 75'inci yılı ve Bulgaristan Zorunlu Göçü'nün 30'uncu yılı münasebetiyle çeşitli programlar düzenlendiklerini belirterek önemli günleri anmaya gayret ettiklerini söyledi.

Türkçenin ve Türk kültürünün muhafazasına ilişkin birçok proje yürüttüklerini dile getiren Eren, şöyle devam etti:

"Türkçe varlık gayemizdir. Dil aynı zamanda kültürün taşıyıcısıdır. Bulgaristan, Kıbrıs ve Batı Trakya bizim için değer taşıyan bölgelerin başında gelmektedir. Bulgaristan Türkleri denilince acının, gözyaşının ve kederin yanı sıra büyük kahramanlıklar akla geliyor. Osman Kılıç bu noktada önemli bir isim. Osman Kılıç bir kahramanlık öyküsüdür. Elde imkanların olmadığı, zulümlerin olduğu dönemlerde yapılan hizmetler çok kıymetli hizmetlerdir. Osman Kılıç o dönemlerde hizmetlerde bulunmuştur. Hapishanelerde geçen, Türkiye'ye geldikten sonra da hizmetlerle geçen büyük bir yaşam öyküsü barındırıyor Osman Kılıç'ın mücadelesi."

"Türkiye, Türk ve İslam aleminin umududur"

Kılıç da Bulgaristan'daki mücadelesini, idama mahkum edilmesini ve daha sonra takasla Türkiye'ye geliş hikayesini anlattı.

Türkiye'nin, Türk ve İslam aleminin büyük umudu olduğunu vurgulayan Kılıç, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı sayesinde kurtuldum. Onun için, Kıbrıs'ta, Balkanlar'da, Bulgaristan'da, Batı Trakya'da bir miktar Türk varlığı varsa bu Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcudiyetine bağlıdır." dedi.

Programa katılan şair Bakiler de Türkiye'nin, Türk dünyasını kucaklayan bir politika izlediğine işaret ederek "Türk dünyası ile ilgilenmek Türkiye'nin bugünü ve yarını için önemli bir çalışmadır. Dilimiz, dinimiz, geleneklerimiz ve göreneklerimiz o topraklarda yaşıyor." diye konuştu.

Osman Kılıç kimdir?

Diplomat ve yazar Kılıç, 7 Haziran 1920'de Bulgaristan'da doğdu.

Razgrad'da Türk Rüştiyesi'ni, Şumnu'da Nüvvab Mektebi'ni bitirip öğretmen olan Kılıç, Yüksek Eğitim Şurası üyeliğine seçildi.

Kılıç, 1948'te casuslukla suçlanarak idama mahkum edildi. Türkiye'nin girişimleri sonucunda hakkındaki idam kararı müebbet hapse çevrilen Kılıç, 1963'te iki ülke arasında yapılan anlaşma gereği takas yoluyla Türkiye'ye geldi.

Daha sonra Dışişleri Bakanlığı tarafından İdari Ataşe olarak Belgrad Büyükelçiliği'ne atanan Kılıç, Belgrad'da konsolosluk amiri olarak 8 yıl görev yaptı.

Kılıç'ın "Kader Kurbanı", "İslam'da Sevi", "İslam'ın İntişarı", "46 Yıl Sonra Bulgaristan'da - Kutsal Topraklarda Bir Ay" ve "Damlalar" adlı kitapları bulunuyor.