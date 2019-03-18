Balkan şampiyonu güreşçinin büyük hedefi





ŞANLIURFA (AA) - YASİN DİKME - Minikler Balkan Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 41 kiloda altın madalya kazanan milli sporcu Fedai Murat Aydın, Avrupa ve dünya şampiyonluğunu hedefliyor.

Milli sporcu, yaklaşık 5 yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin açtığı gençlik merkezinde öğretmenlerinin yönlendirmesiyle güreşle tanıştı. Bu branşta kendini kısa sürede geliştiren Fedai Murat Aydın, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde katıldığı organizasyonlarda çok sayıda başarıya imza attı.

İki yıl önce Afyonkarahisar'da düzenlenen organizasyonda Türkiye üçüncüsü olduktan sonra Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanan Fedai Murat Aydın, geçen yıl Bosna Hersek'te düzenlenen Minikler Balkan Güreş Şampiyonası grekoromen 41 kiloda altın madalya kazandı. Şampiyonanın ardından antrenmanlarını aralıksız sürdüren Fedai Murat Aydın, gözünü Avrupa ve dünya şampiyonluğuna çevirdi.

Fedai Murat Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşte çok önemli başarılara imza atmayı hedeflediğini söyledi.

Güreşe başlamadan önce sanayide dayısının yanında çalıştığını anlatan ay-yıldızlı sporcu, şöyle konuştu:

"2014'te öğretmenlerim beni gençlik merkezine yönlendirdi. Burada öğretmenlerimin sayesinde güreşle tanıştım. Akabe TOKİ Gençlik Merkezi'nde güreşe başladım. Oradaki antrenörlerimin desteğiyle kendimi geliştirdim. Güreşte çok sayıda başarı elde ettim. Geçen yıl Afyonkarahisar'da düzenlenen organizasyonda kendi yaş grubumda üçüncü oldum ve Türkiye seçmelerine gittim. Seçmelerde çok çalışarak birinci olduktan sonra Balkan Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil ettim. Şükürler olsun orada hocalarımızın verdiği eğitim ve sevenlerimin duasıyla şampiyon oldum. Hedefim önce Avrupa sonra da dünya şampiyonu olarak ay-yıldızımızı en iyi şekilde temsil etmek."





- Dedeoğlu: "Çok azimli ve yetenekli bir çocuk"





Güreş antrenörü Ahmet Dedeoğlu, Fedai Murat Aydın'ın büyük bir yetenek olduğunu belirtti.

Milli sporcunun Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor Kulübü bünyesinde 3 yıldır çalıştığını hatırlatan Dedeoğlu, belediyenin spor kulübü bünyesinde yüzlerce çocuk ve gencin sporla tanışma fırsatı bulduğunu ifade etti.

Gençleri en iyi şekilde yetiştirmeye çalıştığını aktaran Dedeoğlu, şöyle devam etti:

"Fedai Murat Aydın güreşi çok seviyor, antrenmanlarına da çok dikkat ediyor. Çok azimli ve yetenekli bir çocuk. Şu anda çalışmalarına devam ediyor. Çoğu zaman günü çift antrenmanla tamamlıyoruz. Güreş branşı antrenman kaçırmaya gelmez, çok disiplin isteyen bir spor. Bizim burada çok sayıda Türkiye şampiyonu yetişti. Aydın da onlardan biri. Bizim buradaki antrenörlerimiz Aydın'ın yeteneğini keşfedince onu güreşe yönlendirdi. Kendisi de çok başarılı ve çalışkan bir sporcu. Fedai Murat Aydın, Türkiye şampiyonalarında derece yaptıktan sonra ülkemizi Balkan Şampiyonası'nda temsil ederek gurur kaynağımız oldu. Onu inşallah Avrupa ve dünya şampiyonaları ile olimpiyatlarda göreceğiz."





- Çiftçi: "Hedefimiz gençleri spora yönlendirmek"





Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor ve Eğitim Şube Müdürü Aziz Çiftçi, Şanlıurfa'nın Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip kenti olduğunu belirterek, buna yönelik yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Kentin birçok bölgesinde gençlik merkezlerinin bulunduğunu aktaran Çiftçi, merkezlerde çocuklara ve gençlere yönelik 21 branşta spor eğitimi verildiğini ifade etti.

Çiftçi, amaçlarının gençleri kötü alışkanlık ve çevrelerden uzak tutmak olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sokaktaki çocuklarımızı alıp merkezlerimizde en iyi şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz. Onları sokaktaki tehlikelere karşı korumaya çalışıyoruz. Merkezlerimizde çocukları yeteneklerine göre branşlara yönlendiriyoruz. Çocuk hangi sporda başarılıysa ona göre eğitim almaya başlıyor. Eğitimlerin ardından çocuklarımız lisans alarak profesyonelleşmeye başlıyor. Fedai Murat Aydın da bunlardan biri. Geçen yıl Balkan Şampiyonası'nda birinci oldu. Bu çocuk, gençlik merkezimizde yetişti. Gencimizin çalışması devam ediyor. Bu yıl inşallah olimpiyat hazırlama merkezine gidip daha büyük şampiyonalara katılacak. İnşallah merkezimizdeki diğer branşlarda da önemli ve çok güzel başarılar kazanırız."