



İSTANBUL (AA) - 24. Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, toplam 11 madalya elde etti.

İstanbul Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nda düzenlenen ve 20 ülkeden 253 atletin katıldığı şampiyonada Türkiye, erkeklerde 3 altın, 2 gümüş ve 2 bronz, kadınlarda ise 1 altın, 1 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya kazandı.

Erkeklerde Emre Zafer Barnes, 60 metre yarışında 6.69, Mikdat Sevler, 60 metre engellide 7.85, Yavuz Can ise 400 metrede 46.75'lik süresiyle altın madalyanın sahibi oldu.

Yüksek atlamada Alperen Acet, 2,26'lık derecesiyle gümüş madalyaya uzanırken, 800 metre yarışında Salih Teksöz 1.49.31'lik derecesiyle ve üç adım atlamada Can Özüpek 16,21'lik derecesiyle bronz madalya elde etti.

Erkekler 4x400 metre bayrak yarışında Kubilay Ençü, Oğuz Akgül, Oğuzhan Kaya ve Berke Akçam'dan oluşan milliler, 3.14.40'lık dereceyle gümüş madalya kazandı.

Kadınlarda 60 metre engellide mücadele eden Şevval Ayaz, 8.21'lik süresiyle altın madalyaya uzandı.

Sırıkla atlamada Buse Arıkazan, 4.20'lik derecesiyle ikinci sırada yer aldı. Burcu Subatan, 1500 metre yarışında 4.21.18'lik dereceyle, gülle atmada mücadele eden Emel Dereli ise 17.77'lik derecesiyle üçüncü oldu.



