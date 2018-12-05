Balkan Karate Şampiyonası'nda 26 madalya





ANKARA (AA) - Türk Karate Milli Takımları, Hırvatistan'da düzenlenen 19. Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 10 altın, 5 gümüş, 11 bronz madalyanın sahibi oldu.

Türkiye Karate Federasyonundan (TKF) yapılan açıklamaya göre, Dubrovnik kentinde gerçekleştirilen şampiyonada milli takımlar, kazandıkları toplam 26 madalyayla genel klasmanda ikinci sırada yer aldı.

Sırbistan, kazandığı 14 altın, 5 gümüş ve 17 bronz madalyayla genel sıralamada birinciliği elde etti.

Şampiyonada 12 ülkeden 843 karateci yer alırken, Türkiye'yi 46 sporcu temsil etti. Organizasyona Türkiye'nin yanı sıra, ev sahibi Hırvatistan ile Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Kıbrıs Rum Kesimi, Makedonya, Kosova, Karadağ, Romanya, Sırbistan ve Slovenya katıldı.

TKF ve aynı zamanda Balkan Karate Federasyonu Başkanı da olan Esat Delihasan yaptığı değerlendirmede, "Her zaman söylediğimiz gibi, gençler geleceğimizin teminatıdır. Ne kadar güçlü bir altyapınız olursa, geleceğe de umutlu ve güçlü bir şekilde bakabilirsiniz. Altyapıya verdiğimiz önem neticesinde bir kez daha gururlandığımızı söylemeliyim." ifadelerini kullandı.



