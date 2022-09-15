Balkan Gençliği Bursa'da gençlik zirvesinde buluşuyor

YENİ AKİT ANKARA

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından her yıl Balkanlar’ın farklı ülkelerinde yaşayan gençlerin zihin ile anlam dünyalarını yakınlaştırmak için Balkan Gençlik Okulu projesi hayata geçiriliyor. Balkan coğrafyası ile Türkiye’nin ilişkilerinin geliştirilmesine de katkı sağlayan proje aynı zamanda Balkan ülkelerindeki gençleri sosyal ve kültürel yönden destekliyor. Bu yıl ise 7 ülkede 14 farklı dernek ile yürütülen Balkan Gençlik Okuluna 594 genç katıldı.

Bu kapsamda hem Balkan Gençlik Okulu programlarının kapanışını gerçekleştirmek hem de programı bir zirve ile taçlandırmak için 17-18 Eylül 2022 tarihlerinde 2022 yılı Türk Dünyası Kültür başkenti seçilen Bursa’da “Balkan Gençlik Zirvesi 2022” programı organize edilecek. Programa her Balkan Gençlik Okulu projesinden 10 öğrenci ve 2 proje yürütücüsü katılacak. 17 Eylül 2022 tarihinde yapılacak olan programın ilk bölümünde gençlik zirvesi gerçekleştirilecek. Ardından ise yuvarlak masa toplantılarıyla bir gençlik çalıştayı düzenlenecek. 18 Eylül 2022 tarihinde de katılımcılara Bursa’da bir kültürel gezisi sunulacak. 17 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilecek zirveye ise YTB Başkanı Abdullah Eren de katılarak bir konuşma yapacak.