"Balkan Gelinleri" sergisi yurt dışında açılacak

KIRKLARELİ (AA) - ÖZGÜN TİRAN - Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsünce düzenlenen "Uluslararası Kültür ve Sanat Çalıştayı"nda 13 ülkeden 20 sanatçının çalışmalarıyla hazırlanan "Balkan Gelinleri" resim sergisi, yurt dışında açılacak.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin ve eşi İlknur Bilgin'in himayelerinde 2-8 Mart'ta gerçekleştirilen çalıştayda sanatçılar, Balkan gelinlerini resmetti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle açılamayan "Balkan Gelinleri" sergisi, normalleşme sürecinin ardından Balkan ülkelerinde sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Olgunlaşma Enstitüsünce çalışmaların Balkanlarda sergilenebilmesi için tüm yasal işlemler tamamlandı.

Enstitü müdürü Hilal Liliyar Özefsun, AA muhbirine, enstitü olarak misyonlarının, geçmişi geleceğe aktarmak olduğunu söyledi.

Bu kapsamda ulusal ve uluslararası faaliyetler yürüttüklerini, her yıl ayrı bir tema belirleyerek çalışmalar yaptıklarını anlatan Özefsun, bu yılki temalarının "Balkan Gelinleri" olduğunu kaydetti.

- 13 ülkeden 20 sanatçının eserleri sergilenecek

Özefsun, Balkan gelinlerinin renklerini, geleneklerini incelediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"2-8 Mart'ta 13 ülkeden 20 sanatçıyı enstitümüze davet ettik. Sanatçılarımız bir hafta boyunca Balkan gelinleri üzerine çalışma yaptılar. Çalışma sonucunda elimizde 40 eser oldu. O kadar güzel bir çalışma oldu ki anlatılması mümkün değil. Bu çok kıymetli ve uluslararası sergide bulunan her eserin hakkını aldığımız için, yurt dışında dahi sergileme imkanımız oldu. Umarım hem ülkemizde hem yurt dışında tüm sanatseverler ile bu eserleri sergileyebiliriz."

Balkan ülkelerinde çok ciddi savaşların yaşandığını anımsatan Özefsun, "Geleneklerini geleceğe taşıyacak çalışmalar kalmamış. Bizim derdimiz de bu geleneklerimizi geleceğe taşıyabilmek. Geçmişimizi ve kültürümüzü bilmek. Amacımız ilk olarak Ankara'da daha sonra her Balkan ülkesinde bir sergi düzenlenmek. Bu yöndeki çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O sergilere bu eserleri yapan sanatçılar da davet edilecek. Sergilerin tarihleri daha sonra belirlenecek." ifadelerini kullandı.

Balkan ve Rumeli adını duyduklarında heyecanlandıklarını aktaran Özefsun, "Biz kendi topraklarımıza, kendi köklerimize hizmet ettiğimizi düşünüyoruz." diye konuştu.



