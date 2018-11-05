"Balın alası oğulun tazesinden olur"

Oğullar yani yavru veya yeni büyümeye başlamış arılar, kendilerine bir kovan bulup, acele acele bal toplamak için çabalarlar. İşte bu balın ismi de oğul balıdır.



Bu balın çok değerli ve çok iyi bir bal olduğu bilinmektedir. Bu atasözünde "insanlar da böyledir" demek istemekte..



Genç nesiller aynı oğul arılarının yapabildiği bal gibi, çalışarak verimli işler ve çok iyi başarılar elde edebilirler. Gençlik insanlar için en önemli nimettir. Gençlik yıllarını çok iyi değerlendirmek lazım. Boş işlerle, kötü arkadaşlarla, malayani olarak geçirilen gençliğin sonunda yaşlılık vardır. Ve insanın gençliği elden gittiği zaman yaptıkları hatalara ve yapamadıkları başarılardan dolayı pişman olacaklardır. Ancak gençlik bir daha asla geri gelmeyecektir.

Oğul balı genç arılar tarafından yapıldığı için diğer ballara göre daha fazla enzim içerir. Oğul balı, yüzyıllardır Toroslar'da yaşayan yörükler tarafından balın en kıymetlisi olarak nitelendirilir ve şifası için tüketilir.

Oğul arılar genç arılar oldukları için enzim değerleri oldukça yüksektir. Bu sayede ürettikleri bal da fazla enzim içerir.



Normal bala göre çok daha fazla şifalı bir baldır. Mesela ağrı ve sancıların tedavisinde, romatizma, sarılık hastalıklarına karşı oğul balı bir şifa vesilesidir. Lakin yarım kiloluk kavanozda satılanı bile dünyanın parasıdır, birr.. İkincisi gerçekten oğul balı olup olmadığını asla bilemezsiniz iki!



E, n'apcaz? Evet kimseye güven kalmadı maalesef. Ancak, köyünüzden kasabanızdan dost ahbap aracılığı ile temin edebilirseniz, ne alâ..

NE EMEKTİR ONLARIN EMEĞİ

Arıların yaklaşık olarak 20.000 farklı türü vardır. Saniyede 250 kez kanat çırpabilirler. Bu kanat çırpışı genellikle kovanı soğutmak için yapılan “yelpazeleme” sistemidir.



Bir kiloluk bir balın yapılabilmesi için, arıların dört milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamaları gerekmektedir.

Bal arılarının faal işçileri yaklaşık olarak 1.5 ay yaşarlar. Erkek arılar 6 ay kadar ve kraliçe arı ise 4 yıl kadar yaşar.

Bir işçi arı yaşadığı süre zarfında bir çay kaşığının 12'de biri kadar bal yapabilmektedir.

Bal arıları yaklaşık olarak saatte 24 km hızla uçabilirler.



Bal arıları kovandaki bir adet peteği doldurabilmek için yaklaşık 100 milyon kadar çiçeğin nektarını emerler. Bu süre zarfında ise yaklaşık olarak 90 ila 100.000 km kadar kanat çırpmış olurlar.

Korktu, soktu ve öldü

Her hayvan gibi arılar da insanlardan, çekinir, ürker. Kendisini, neslini, yuvasını koruma gayretiyle savunmaya geçer. Tek silahı vardır, iğnesi ile sokmak. Ancak tecelliye bakın ki, bu biricik silahını kullanması onun hayatına mâl olacak, ölecektir!