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Balıkesirspor Baltok'ta hedef 3 puan

- Teknik direktörü Giray Bulak:"Yarım bir maç oynayacağız. Ümraniyespor maçından 3 puan kazanıp, ligde daha iyi yerlere gelmek istiyoruz"

27 Kasım 2018 Salı 16:05
Balıkesirspor Baltok'ta hedef 3 puan


BALIKESİR (AA) - Balıkesirspor Baltok Teknik Direktörü Giray Bulak, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında hakeme saldırı nedeniyle tatil edilen ve yarın kaldığı yerden tekrar oynanacak olan Ümraniyespor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

Kulüp tesislerinde basın toplantısı düzenleyen Giray Bulak, Ümraniyespor önünde galibiyet hedeflediklerini belirterek, "Yarım bir maç oynayacağız. Ümraniyespor maçından 3 puan kazanıp, ligde daha iyi yerlere gelmek istiyoruz." dedi.

Devre arasına kadar yapacakları tüm maçların da ligin zirvesini ilgilendireceğini aktaran Bulak, şunları söyledi:

"Sanki hem kendi kaderimizi hem de ligin kaderini belirleyecek takım olacağız. O bakımdan, oyuncularımızın iştahı kabarıyor. Çünkü hep 6 puan değerinde maçlar oynayacağız. Önümüzdeki 5 maç da 6 puanlık. Bu maçlardan iyi sonuçlar alırsak, çok avantajlı hale geliriz. Bir ayda 8 maç oynayacaktık, 1'i gitti, 7 tane kaldı. Aralık, hem doğa şartları hem de maçlar açısından bizim için en zor ay. Bu bir aylık süre bizim neleri yapıp neleri yapamayacağımızın göstergesi olacak. İnşallah iyi kenetlenip, bu işi kotarmak istiyoruz."

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül'de yapılan ve bir taraftarın hakeme saldırısı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasının, 46. dakikadan itibaren yeniden oynanmasına karar vermişti.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 16:05
  1. Balıkesirspor BALTOK
  2. erteleme maçı
  3. Giray Bulak
  4. Ümraniyespor

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