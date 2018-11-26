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Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçına kaldığı yerden devam edilecek

- Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakası, 28 Kasım Çarşamba günü 46. dakikadan itibaren oynanacak

26 Kasım 2018 Pazartesi 14:57
Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor maçına kaldığı yerden devam edilecek


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 5. haftasında 17 Eylül'de oynanan ve hakeme saldırı nedeniyle yarıda kalan Balıkesirspor Baltok-Ümraniyespor müsabakasına 46. dakikadan devam edilecek.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Balıkesir Atatürk Stadı'nda oynanan ve ilk yarının bitiminde oyuncular ve hakem heyeti soyunma odasına doğru giderken ev sahibi takımın bir taraftarının hakem Atilla Karaoğlan'a saldırması üzerine tatil edilen müsabakayla ilgili kararını verdi.

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadele, 28 Kasım Çarşamba günü saat 19.00'da 46. dakikadan itibaren oynanacak.

Karşılaşmada hakem Kutluhan Bilgiç düdük çalacak. Bilgiç'in yardımcılıklarını Kamil Çetin ile Hüseyin Aylak üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 14:57
  1. Balıkesirspor BALTOK
  2. Futbol
  3. Spor Toto 1. Lig
  4. Ümraniyespor

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