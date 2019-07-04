Balıkesirli güreşçiler Kırkpınar’da Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, 658.

Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne katılmak için Edirne’ye gitti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesporlu 55 genç, dualı çayırda ter dökecek.

5-7 Temmuz günleri arasında Edirne Sarayiçi’nde düzenlenen 658. Tarihi Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşleri için hazırlıklarını tamamlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçileri, Edirne’ye gitti. Balıkesir’i baş boyu, başaltı boyu, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, büyük orta boy, küçük orta boy, küçük orta büyük boy, minik boy sıkletlerinde temsil edecek 55 sporcuya 4 antrenör eşlik ediyor. Geçtiğimiz yıl Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başaltı Finali’nde galip gelerek başaltı şampiyonu olan Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kulübü güreşçisi Ertuğrul Dağdeviren bu yıl Kırkpınar’da başpehlivanlık için ter dökecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.