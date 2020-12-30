Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Güvemçetmi Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.
Mahallede temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla bölgede bugünden itibaren karantina uygulanacağı kaydedildi.