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Aktüel Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-12-30 20:50:51 -
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde bir mahallede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Balıkesir Valiliğinden yapılan açıklamada, Güvemçetmi Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede temaslı kişilerin de bulunduğu aktarılan açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla bölgede bugünden itibaren karantina uygulanacağı kaydedildi.

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