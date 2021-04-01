  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
Aktüel

Balıkesir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Balıkesir'in Edremit ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-01 15:07:00 -
Balıkesir'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Süleyman Budak idaresindeki 10 ACJ 997 plakalı otomobil, Altınoluk Mahallesi Edremit-Çanakkale E-87 kara yolu Antandros Antik Kenti mevkisinde, aynı yönde ilerleyen Mehmet Yener yönetimindeki 10 FD 217 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Yener idaresindeki otomobil, çarpmanın etkisiyle karşı şeride geçerek Süleyman Şentürk'ün kullandığı 10 H 2201 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

10 FD 217 plakalı otomobilde bulunan Azim Temiz (69), kaza yerinde hayatını kaybetti, aynı araçtaki sürücü Yener, Kevser Temiz ve Fatma Yener ile kamyon sürücüsü Şentürk yaralandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ve Altınoluk müfreze ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılarak Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan Mehmet ve Fatma Yener ile Kevser Temiz'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
15 milyon doz aşı çöpe gitti
Sağlık

15 milyon doz aşı çöpe gitti

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) ilaç firması Johnson&Johnson'ın yaklaşık 15 milyon doz koronavirüs aşısının yanlış birleşen nedeniyle ..
Müslümanları terörist ilan et ceza gelince kıvır
Gündem

Müslümanları terörist ilan et ceza gelince kıvır

Sık sık Müslümanları hedef alan sözde gazeteci Merdan Yanardağ'ın "“İslami terör”" sözlerine Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ceza kesi..
Hepimizin gizli bilgilerini ele geçirmişler! DHKP-C'li teröristten rezil itiraf
Siyaset

Hepimizin gizli bilgilerini ele geçirmişler! DHKP-C'li teröristten rezil itiraf

İtirafçı olan DHKP-C'li terörist, örgütün tüm seçmenlerin bilgilerini ele geçirdiğini söyledi. Veri tabanında yer alan bilgilerde Dilek Doğa..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay