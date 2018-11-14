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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 1 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 200 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

14 Kasım 2018 Çarşamba 14:09
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu! 1 kilo 200 gram skunk ele geçirildi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, 1 kilo 200 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, dedektör köpeklerin katılımıyla uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik bazı ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.

Ele geçirilenler

Operasyonda, ev, iş yeri ve araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 200 gram skunk, 4,5 gram kokain, 18,55 gram kubar esrar, 48 adet uyuşturucu hap, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 845 lira ve hassas terazi ele geçirildi.

7 kişi gözaltında

Olayla ilgili 7 şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 14:09
  1. Balıkesir
  2. Edremit
  3. Uyuşturucu
  4. gözaltı

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