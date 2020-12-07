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Aktüel Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı
Aktüel

Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-07 23:18:30 -
Balıkesir'de Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Yunan sahil güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına itilen 54 sığınmacı kurtarıldı.

Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen bir grup sığınmacı, Çıplak ve Güneş Adası açıklarında 2 lastik botla denize açıldı.

Yunan sahil güvenlik unsurlarınca tespit edilen sığınmacılar, Türk kara sularına itildi.

Bilgi verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 54 sığınmacıyı karaya çıkardı.

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