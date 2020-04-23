Balıkesir’de test sayısı 7 bin 750’yi aştı

Sağlık Bakanlığınca yetkilendirilen Covid-19 test laboratuvarlarından birisi olan Balıkesir Üniversitesi Hastanesi’nde, bir ay içinde yapılan test sayısı 7 bin 764 oldu. Üniversitenin kampüs alanı içinde bulunan hastanede kurulan laboratuvar ile Balıkesir ve Çanakkale bölgesinin testleri yapılarak, sağlık müdürlüğüne büyük destek sağlanıyor.

Balıkesir Üniversitesi Hastanesi’nde 24 Mart 2020’de açılan ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetki verilen Covid-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda, ilk 20 günde 4 bin 111 test yapıldı. Toplamda bir aylık süre içinde yapılan test ise 7 bin 764 oldu. İkisi profesör 10 personelin görev aldığı laboratuvarda Balıkesir ve Çanakkale genelinden gelen numuneler değerlendirilirken, personel yoğun tempoya rağmen çalışmalarını sürdürüyor.