  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de tarlaya yıldırım düşmesi sonucu 4 kadın yaralandı
Aktüel

Balıkesir'de tarlaya yıldırım düşmesi sonucu 4 kadın yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-10-30 17:31:55 -
Balıkesir'de tarlaya yıldırım düşmesi sonucu 4 kadın yaralandı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde, tarlada çalışan 4 kadın yıldırım düşmesi sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çekirdekli Mahallesi'ndeki tarlalarında biber toplayan Suzan Avcuoğlu, Nermin Alkan, Yasemin Demirel ve Feride Umur, yağmur başlayınca bir ağacın altında beklemeye başladı.

Sağanağın ardından çalışmaya devam eden kadınların üzerine ağacın altından eşyalarını aldıkları sırada yıldırım düştü.

Avcuoğlu hafif, Alkan, Demirel ve Umur ağır yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım
Ekonomi

Bakan Varank duyurdu: Dünya devinden Bursa'ya 250 milyon liralık yatırım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Nestle, Bursa'da ülkemizin ilk medikal beslenme fabrikasının temellerini atıyor. Bu tesis, Nestl..
Mesut Yılmaz hayatını kaybetti
Siyaset

Mesut Yılmaz hayatını kaybetti

Eski başbakanlardan Mesut Yılmaz bugün hayatını kaybetti.
Heyecanlandıran haber geldi! İşte açıklanacağı tarih
Gündem

Heyecanlandıran haber geldi! İşte açıklanacağı tarih

Çin’in koronavirüs aşısı Sinovak, ocak ayı itibarıyla aşılama başlayacak. ilk olarak sağlık çalışanlarına ve kalabalık ortamlarda çalışanla..
Satılık 2010 model BMW 320
Satılık 2010 model BMW 320

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay