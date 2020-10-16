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Aktüel Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 183 sikke ele geçirildi
Aktüel

Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 183 sikke ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-16 11:46:37 -
Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 183 sikke ele geçirildi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 183 adet sikke geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ö. ve İ.Ç’nin elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce takibe alınan şüphelilerin aracında yapılan aramada, 1 adet vazo ve 183 adet sikke ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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