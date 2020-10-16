Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 183 sikke ele geçirildi
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 183 adet sikke geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, S.Ö. ve İ.Ç’nin elindeki tarihi eseri satmaya çalıştığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekiplerce takibe alınan şüphelilerin aracında yapılan aramada, 1 adet vazo ve 183 adet sikke ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.