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Balıkesir’de şehir içi toplu taşıma ücretleri zamlandı

Balıkesir’de şehir içi toplu taşıma ücretlerine 1 Temmuz 2019 tarihinde geçerli olmak üzere yüzde 18 ile 24 arasında zam yapıldı.

28 Haziran 2019 Cuma 20:53
Balıkesir’de şehir içi toplu taşıma ücretleri zamlandı

Balıkesir’de şehir içi toplu taşıma ücretlerine 1 Temmuz 2019 tarihinde geçerli olmak üzere yüzde 18 ile 24 arasında zam yapıldı.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ve Balıkesir Şoförler Odası tarafından yapılan görüşmeler sonucunda 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam yapıldı. Belirlenen zamlı tarifeye göre Taksi Dolmuş sivil 2.90, öğrenci 2.15, Halk otobüsleri sivil 2.80, öğrenci 2 lira olurken Kampüs hattı ise sivil 3,5 öğrenci 3 lira olarak belirlendi. Balıkesir Şoförler Odası Başkanı Rıza Tekin yaptığı açıklamada “Geçtiğimiz 1,5 yıl boyunca motorinde yüzde 38 ve diğer giderlerde yüzde 30 olmak üzere bir çok kalemde zamlarla ve ağır ekonomik koşullarla mücadele eden ve hiçbir şekilde bu zamları tarifelerine yansıtmayan şoför esnafımız için tarife değişikliği kaçınılmaz olmuştur. Bu bağlamda Balıkesir’de şoför esnafı olarak, yapılan görüşmeler neticesinde günün ekonomik şartları, sektörün sıkıntıları dikkate alınarak esnafımıza ve vatandaşlarımıza makul, camiamız için de can suyu olacak bir tarife belirlenmiştir. Şehir içi ve kırsal mahallerimizde ulaşım tarifelerimize ortalama yüzde 18-24 arasında zam yapılmıştır. Önümüzdeki süreçlerde motorine, benzine ve diğer giderlere gelecek zamlar vatandaşlarımızın mağduriyeti artmaması için hesaplanmamış ve tarifeye yansıtılmamıştır. Düzenlenen tarife sadece içinde bulunduğumuz günün şartları çerçevesinde asgari ihtiyaç düzeyinde belirlenmiştir. Yeni tarifelerimiz l Temmuz 2019 da yürürlüğe girecektir. Her zaman taşın altına elini koyan üyelerimizle halkımızın anlayışına sığınarak kaliteli ve modern hizmetimizin sürekliliğini devam ettirebilmek amacıyla zaruri olan bu tarife değişikliği kararını aldık. Bu konuda bize yardımcı olan yetkililere, bizlerin sıkıntısını bilen ve anlayan, olumlu görüş bildiren sağduyulu hemşerilerimize teşekkür ederiz”dedi.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 20:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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