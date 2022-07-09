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Aktüel Balıkesir'de sağanak
Aktüel

Balıkesir'de sağanak

Balıkesir'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Yeniakit Publisher
2022-07-09 23:53:00 -
Balıkesir'de sağanak

Balıkesir'de akşam saatlerinden itibaren başlayan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Şehir merkezinde aniden bastıran yağış nedeniyle birçok noktada taşkın meydana geldi, sürücüler zor anlar yaşadı.

Sağanak nedeniyle Dokumayolu Caddesi Adliye Kavşağı mevkisinde ilçeler arası yolcu taşımacılığı yapan midibüste bulunan yaşlı kadın, bir kişi tarafından sırtta taşınarak yolun karşısına geçirildi.

Yağış nedeniyle Savaştepe Caddesi'nde bir kişi de yolda kalan aracını iterek kurtarmaya çalıştı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri ve AFAD ekipleri caddelerdeki suyun tahliyesi için çalışma yürüttü. Yağış dolayısıyla bazı evleri su bastı.

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