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Gündem Balıkesir'de orman yangını!
Gündem

Balıkesir'de orman yangını!

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi sınırlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 16:30:00 -
Balıkesir'de orman yangını!

Kütahya sınırında yer alan Derecikören ile Kızılcık mahalleleri arasındaki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, 2 ilk müdahale, 2 su ikmal aracı ve 5 arazözle yangına müdahale ediyor. Kütahya Orman Bölge Müdürlüğünden de 8 arazözün bölgeye takviye amaçlı gönderildiği belirtildi.

Ekiplerin örtü yangını şeklindeki alevleri söndürme çalışması gönüllülerin de müdahalesiyle sürüyor.

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