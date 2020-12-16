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Aktüel Balıkesir'de Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin parayla yıkandığı iddiasına soruşturma
Aktüel

Balıkesir'de Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin parayla yıkandığı iddiasına soruşturma

Yeniakit Publisher
2020-12-16 21:18:14 -
Balıkesir'de Kovid-19'dan ölenlerin cenazelerinin parayla yıkandığı iddiasına soruşturma

BALIKESİR (AA) - Balıkesir Valiliği, Edremit ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin cenazelerinin, dışarıdan gelen bazı kişiler tarafından ücretli yıkandığı iddiası üzerine soruşturma başlattı.

Edremit Devlet Hastanesi morgu gasilhanesinde, bazı kişilerin görevli olmadıkları halde cenaze yıkadıkları ve vatandaşlardan para talep ettikleri iddiaları üzerine valilik harekete geçti.

Konunun araştırılması için Balıkesir Valiliğince soruşturma başlatıldı.

Vali Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada, iddiaların incelendiğini, cenaze yıkama işi için ilçe müftülüğünden personel görevlendirildiğini ifade etti.

Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal da iddialarla ilgili soruşturma başlatıldığını belirterek, "Konu henüz net değil, araştırıyoruz." ifadesini kullandı.

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