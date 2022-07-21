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Gündem Balıkesir'de korkutan deprem! Uzman isim açıklama yaptı
Gündem

Balıkesir'de korkutan deprem! Uzman isim açıklama yaptı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Gönen ilçesinde saat 18:44’te 4.6 büyüklüğünde deprem oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-21 19:10:00 -
Balıkesir'de korkutan deprem! Uzman isim açıklama yaptı

AFAD saat 18:44'de Balıkesir Gönen merkezli 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD depremin derinliğini 12.32 olarak açıkladı. Sarsıntı İstanbul ve Bursa başta olmak üzere çok sayıda ilde hissedildi.

"Büyük bir deprem beklentimiz yok"

CNN TÜRK'e bilgi veren Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz "İçerisinde çok fazla fay barındırıyor. O bölge için büyük bir beklentimiz yok. Elbette biraz incelememiz gerekiyor fay hattındaki durumu. Marmara Denizi'nde beklediğimiz faydan farklı bir deprem. İstanbul ile ilgili bir durum yok. 1953'te bu bölgede büyük bir deprem meydana geldi. Başka büyük bir enerjinin birikmediğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

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