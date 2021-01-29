  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştı 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı
Aktüel

Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştı 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, işçi servisi ile tırın çarpışması sonucu 3 kişi öldü, yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2021-01-29 09:16:00 -
Balıkesir'de işçi servisi tırla çarpıştı 3 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Tavukhanelerden fabrikalara götürülmek üzere tavuk yüklemesi yapan işçileri taşıyan Galip Dinçer idaresindeki 10 AEM 464 plakalı minibüs, Bandırma-Çanakkale kara yolu Hıdır Mahallesi kavşağında İsmail Dere yönetimindeki 46 ACS 581 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada, sürücü Dinçer ile minibüsteki Hüsamettin Sargın ve Mehmet Durgut yaşamını yitirdi.

İşçi servisindeki Barış Deniz, Aydıner Aydın, Hasan Gezer, Yahya Sarı, Engin Doğancıoğlu, Ersan Ermiş, Suriye uyruklu Abdurrahman Al Ali, Velid Al Ali ve İbrahim El Halit yaralandı.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince araçlardan çıkarılan yaralılar, Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından olay yerine gelen Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar incelemelerde bulundu.

Vali Şıldak, yaralıların durumunu öğrenmek için gittiği Bandırma Devlet Hastanesinde yetkililerden bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şıldak, kazanın saat 22.30 sularında meydana geldiğini belirterek şöyle konuştu:

"Maalesef iki vatandaşımız olay yerinde, bir vatandaşımız da hastaneye intikal ettikten sonra hayatını kaybetti. Dokuz da yaralımız var, dört yaralımızın kısmen durumu ağır ama hayati tehlike yönünde doktorlarımız bir yaralımızın hayati tehlike taşıdığını ifade ettiler. Diğer yaralılarımızın gerekli müdahaleleri yapıldı, hastaneye intikallerinde ekiplerimiz hızlı hareket etti. Hastanemizdeki bütün yaralılarımıza gerekli bütün tıbbi tedaviler uygulanıyor. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Allah'tan rahmet diliyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Muhalefeti taça atan Nevşin Mengü'den bomba 'Erdoğan' itirafı
Gündem

Muhalefeti taça atan Nevşin Mengü'den bomba 'Erdoğan' itirafı

Nevşin Mengü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili bomba itiraflarda bulundu. Erdoğan'ın çok zeki birisi olduğunu söyleyen Mengü, "Türkiye ve dün..
Sonunda İP'ten biri çıkıp itiraf etti
Gündem

Sonunda İP'ten biri çıkıp itiraf etti

İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, katıldığı canlı yayında terör sevici HDP ile İttifak itirafında bulundu...
15 Şubat erken bulundu... Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için yeni tarih verdi
Korona Virüs

15 Şubat erken bulundu... Bilim Kurulu yüz yüze eğitim için yeni tarih verdi

Önemli bir toplantı daha gerçekleştiren Bilim Kurulu, okulların açılmasından, normalleşme adımlarına kadar birçok konuyu ele aldı. Edinilen ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay