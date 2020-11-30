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Aktüel Balıkesir'de ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı
Aktüel

Balıkesir'de ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 15:53:01 -
Balıkesir'de ilçesinde bazı binalar karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hane bazında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan toplantı sonunda alınan kararla ilgili yapılan açıklamada, Ağacık Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı belirtildi.

Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu duyurulan açıklamada, hastalığın yayılımını önlemek amacıyla bazı konutlarda karantina kararı alındığı kaydedildi.

Açıklamada, 14 günlük karantina sürecinde mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubunca karşılanacağı ifade edildi.

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