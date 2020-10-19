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Aktüel Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü
Aktüel

Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

Yeniakit Publisher
2020-10-19 18:13:10 -
Balıkesir'de iki otomobil çarpıştı: 1 ölü

BALIKESİR(AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, Şaban Yazan (75) yönetimindeki 17 KR 535 plakalı otomobil, Bandırma-Erdek kara yolunun Yeni Mahalle mevkisinde Kubilay T. idaresindeki 16 ANZ 87 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü Yazan araçta sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Yazan'ı bulunduğu yerden çıkardı.

Sağlık personelince Bandırma Devlet Hastanesine kaldırılan Yazan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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