Balıkesir'de evde çıkan yangın hasara neden oldu
BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir evde çıkan yangın, kısa sürede söndürüldü.
Hekimzade Mahallesi 299. Sokak'ta bulunan iki katlı binanın zemin katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alınan alevler, diğer binalara sıçramadan söndürüldü.
Yangında konutta büyük çaplı hasar meydana geldi.