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Aktüel Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Aktüel

Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-10-12 20:27:29 -
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, ilçeye bağlı Kalabak Mahallesi'nde bazı kişilerin Kovid-19 testleri pozitif çıktı.

Mahallede temaslı kişilerin bulunması nedeniyle hastalığın yayılımını önlemek için karantina kararı alındı.

Kalabak Mahallesi'nde yaşayanların ihtiyaçları 14 gün süresince Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından karşılanacak.

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