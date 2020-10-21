Balıkesir'de 9 yaşındaki lösemi hastası Deren için başlatılan kampanyaya yoğun ilgi

BALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Bandırma ilçesinde kök hücre tedavisi olmak isteyen 9 yaşındaki lösemi hastası Deren Perihan Sevinç için başlatılan kampanya yoğun ilgi gördü.

Bandırma Nikah Salonu önündeki Kızılay aracında düzenlenen etkinliğe Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Royal Hastanesi Bandırmaspor Kulübü sporcuları ve vatandaşlar katıldı.

Baba Semih Sevinç, yaptığı açıklamada, kök hücrenin herhangi bir eczaneden bulunabilecek bir ilaç olmadığını belirterek, vatandaşlardan üç tüp kan vererek kendileri gibi bu hastalıkla mücadele eden ailelere destek olmalarını istedi.

Sevinç, yaşadıkları sıkıntıları kelimelerle anlatamayacağını ifade ederek, "Bu tür hastalıklarda insanlara ihtiyacımız var. Vatandaşlarımız 3 tüp kan vererek bize ve kök hücre nakli olmayı bekleyen bir çocuğa da yardımcı olabilirler. Bizim ve kök hücre nakli bekleyen hastaların kök hücre naklinden başka tedavi şansımız yok." diye konuştu.

Deren Perihan Sevinç için başlatılan kampanya iki gün daha devam edecek.